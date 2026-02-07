都見家長了！劉書宏曖昧女子半年還不交往 遭虧「騎驢找馬」

【緯來新聞網】劉書宏近期與圈外女性約會、時常放閃，甚至都見過父母一起共進晚餐，但今（7日）出席三立八點檔《百味人生》粉絲見面會，坦言很喜歡這個女生，但彼此還在互相認識，想繼續成為對方心中的理想型，兩人目前都同意停留在這個階段，所以還是單身狀態，連一旁陳珮騏都聽不下去，笑虧：「這樣是騎驢找馬！」

劉書宏（右）和邱子芯碰額頭。（圖／娛樂中心攝）

劉書宏去年被拍到和席惟倫拍到，但說只是好友，到了今年1月中，突在社群媒體發文，帶著女子替媽媽慶生的家族聚會照，女子親密依偎在他胸懷、還獻花給劉媽媽；接著這名女子不斷出現在劉書宏生活照，宛如情侶照。



提到自己在《百味人生》演出的角色，劉書宏認為和自己一樣是深情的好男人「我想定下來」，陳珮騏發問：「是我們看見的那個嗎？那個女生不錯。」結果劉書宏之後的一番言論令人不解，他表示和女方認識半年，至今都在認識階段，雙方的價值觀也還在磨合，不過爸媽都很喜歡女生，雖然現在關係不明，不過強調：「我就沒有再認識其他人。」

劉書宏（右）和邱子芯出席年貨大街見面會。（圖／娛樂中心攝）

總之，他以現在年紀來講，會想得比較多，「不會像以前談戀愛一樣很衝動，就直接在一起」。是以選另一半標準和對方相處？他有點嘴軟又說看感覺，「她是圈外人不要給她壓力」，但感覺在蹉跎對方的時間，後來連陳珮騏都忍不住說：「這樣是騎驢找馬！」



邱子芯聊起劇情，笑說感情裡當然希望美好，但「人不可能完美」，相處與理解才是關鍵。陳謙文笑稱，此次飾演反派角色「驚喜連連」，是渣男加色鬼，情感戲份吃重，每次收到劇本都直呼意想不到，拍攝強烈激情「演到腳都軟」，與好友林萱瑜對戲時仍難免尷尬，林萱瑜則笑說兩人屬於「溫柔派」。《百味人生》除夕夜將停播一天，大年初一晚間10點推出過年特別節目。

陳謙文（左起）、林萱瑜、陳珮騏、江國賓、謝承均、邱子芯、劉書宏吸引大批粉絲。（圖／娛樂中心攝）

