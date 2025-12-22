都計審議原則修訂 提高綠覆率

台南市都市設計審議作業，明年將實施新制度，增加綠覆率。(都發局提供)

記者翁順利∕台南報導

為提升都市設計審議的行政效率、簡化審議作業，市府都發局最近首波完成檢討修訂「臺南市都市設計審議原則」，預計明年一月一日實施生效。近期都市設計審議時均特別關注人行動線的連續性與舒適度，並考慮不同族群、性別友善的通用設計；為減緩都市熱島效應，限制建築量體及棟距，避免影響都市通風降溫及景觀穿透性，並要求移入容積之建築基地，提高綠覆率達百分之八十；另申請基地導入低衝擊開發並限制開挖範圍，讓雨水能直接入滲，以利調節都市微氣候及提升韌性環境。

台南市無紙化都市設計審議系統上線以來，審議無須提供紙本報告書大幅減少紙張印製數量，為強化審議品質及效率，持續進行無紙化系統作業，並同步建置審議３Ｄ模擬平台，預計明年完成，可展示歷年審議成果模型，以作為審議之輔助參考。

都發局強調，透過都市設計審議的專業把關與引導，確保與周邊環境和諧共榮，更重要的是塑造以人為本、永續的都市環境。