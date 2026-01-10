都說中文！華裔曝台灣人講話「比中國人更容易懂」 外國人曝原因讚爆

生活中心／黃韻璇報導

外國人如果想學中文，首選一定是台灣或中國，雖然同是以中文為主要語言，不過兩國仍有不少差異，包含繁體簡體、注音拼音等，用字遣詞、口音也有所不同，就有外國人發文表示，台灣人說中文比中國人更容易懂，不料引發一眾外國網友共鳴。

一名美籍華人在外國論壇「Reddit」發文，好奇詢問其他同樣會中文的外國網友，是不是只有他覺得「台灣人說的中文，比中國人說的中文更容易理解？」貼文一出吸引上百則留言討論，許多外國網友都認同他的看法。

外國網友認為台灣人講中文口音，對外國人來說更好聽懂。（示意圖／資料照）

有外國網友從發音分析，認為「在我看來，台灣中文的發音對西方人來說似乎沒那麼極端」、「我發現台灣人說的中文，尤其是台北人，比我在中國聽到的中文要清晰得多」、「北京口音字尾多出的『r』音，讓他們的說話聽起來含糊不清，我當然比較喜歡台灣人的說話方式」、「我在台灣待過很久，雖然我不會說台灣口音是最容易聽懂的，但它絕對是比較容易聽懂的口音之一」。

其他人也表示，「我是新加坡人，我也覺得台灣國語比較容易理解」、「粵語是我的母語，我和台灣人溝通毫無障礙。但是，有時我和中國大陸的人交流會遇到困難」、「平心而論，如果人們說話不含糊不清，任何語言都更容易理解」、「台灣人說話速度往往較慢，而且較少使用成語/生僻詞，且台灣人更有經驗用中文和中文學習者交流，而中國人幾乎沒有這方面的經驗」、「我發現中國大陸人說話時喜歡把詞語連在一起，而且經常在句末加『-er』，而台灣人說話則比較平直，通常一字不差。也許這就是為什麼台灣人說話比較容易理解的原因吧」、「中國北方的國語聽起來簡直難以入耳，南方的稍好一些，台灣的國語大概是最流暢的了」、「台灣人說話更有感情，也更清晰、更柔和」。

