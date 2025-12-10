都達國小新建校舍暨跑道球場整建落成 傳承賽德克文化

都達國小舉行新建校舍落成典禮並進行祈福祭典，縣長許淑華（中）特地出席。（圖南投縣政府提供）

記者劉晴文／南投報導

創校逾一甲子的南投縣仁愛鄉都達國小，校舍老舊且壁癌問題嚴重，在縣政府支持及教育部、運動部補助下，校舍完成更新，建物設計融入賽德克族文化元素，跑道球場也完成整建，十日歡慶落成；縣長許淑華出席分享喜悅，強調新校園不僅是教學空間，更是賽德克族文化傳承與部落運動發展重要基地，縣府會持續投資教育，讓原鄉孩子擁有不輸都市的優質學習環境。

都達國小十日舉行新建校舍及跑道球場整建工程落成典禮，特別安排祈福祭典，部落如辦喜事，相當熱鬧，縣長許淑華與縣府教育處長王淑玲、縣議員林庭秝等也到場，與部落居民一起見證新校舍完工。

許淑華表示，縣府重視教育投資，近年來持續推動「班班有大屏、生生有平板」、改善教學設備，並提供競技、留學、科技研發等多項獎助學金，就是要讓原鄉孩子也能擁有優質的學習環境。

都達國小是南投第一所依原住民傳統領域名稱命名的國小，前身為平靜國小。許淑華指出，都達校舍更新，新校園不僅是教學空間，更是賽德克族文化傳承與部落運動發展重要基地，未來將讓文化在校園生根，也讓孩子快樂學習。

校長余秀英表示，在縣府團隊支持下，都達國小老舊校舍，外牆龜裂、壁癌問題得到解決，這次校園更新工程獲教育部國教署補助八千多萬元，加上運動部補助跑道暨球場整建六百九十萬元，讓都達國小展現新面貌。

都達國小新校舍三層樓建築，設計納入賽德克族文化元素，菱形窗口如祖靈之眼，象徵著祖靈護佑孩子；司令台採用仿樹枝輕鋼架支柱，頂棚呈現傳統藤竹編織意象；建築順應山坡地形，利用穿堂、半戶外空間與屋頂設計自然導風，兼具美感與實用。全新的PU 跑道，圍繞在視野開闊的草地外圍，以及一座壓克力綜合球場獨立於操場中央，為親師生與部落村民提供優質的運動場域。