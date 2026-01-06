都錯了！「低碳飲食」害變胖、失眠 醫喊：「1類人」要多吃澱粉

記者施春美／台北報導

醫師李思賢表示，沒有血糖問題的人，碳水化合物能提升運動表現與優化睡眠。（示意圖／pixabay）

很多人遵循「低碳水化合物飲食」，以求增肌減脂。醫師李思賢表示，對於有胰島素阻抗的人而言，精製糖仍是健康的頭號殺手，但長期極低碳水，身體會啟動一種「節能模式」，即基礎代謝率下降、掉髮等，「無血糖問題者，碳水能提升運動表現與優化睡眠。」他建議，在高強度訓練日或壓力爆表時，民眾可選地瓜、芋頭等全食物澱粉來緩解腎上腺負擔。

家醫科醫師李思賢在其臉書表示，在其診間中，對於仍深陷胰島素阻抗的大多數人來說，精製糖仍然是健康的頭號殺手。但對於代謝健康的人，食用碳水化合物有助健康。

廣告 廣告

長期處於極低碳水狀態 人的基礎代謝率下降、掉髮、疲倦

李思賢表示，許多人積極限醣，初期此舉能迅速改善血糖與發炎狀態，但長期處於極低碳水狀態，身體可能會啟動一種「節能模式」，會使基礎代謝率下降、體溫降低，甚至開始出現掉髮或疲倦。

李思賢表示，更棘手的問題在於壓力HPA軸的失衡。當血液長期缺乏外源性葡萄糖，身體必須強迫腎上腺分泌大量的皮質醇來驅動糖質新生。這種「低碳水誘發的高壓力荷爾蒙」會讓人夜晚大腦興奮、睡眠變淺，甚至陷入焦慮。因此，適量的優質澱粉是最好的「神經穩定劑」，因為胰島素能幫助色胺酸進入大腦合成血清素，讓人在高強度的一天結束後，能真正進入深度修復。

「糖與癌症、代謝疾病的關聯確實存在，它能透過相關路徑促進癌細胞增殖。」李思賢表示，但對於一個胰島素敏感度極佳、肌肉量充足的人來說，碳水化合物反而是維持荷爾蒙平衡的必需品。因此，當人還在反應性低血糖中掙扎，碳水確實是毒藥；但若人無代謝問題，碳水就是提升運動表現與優化睡眠的燃料。

李思賢建議，代謝健康的人可採循環式碳水飲食，在不運動的日子保持低碳，維持胰島素的敏感性；在高強度訓練日或壓力爆表時，選擇地瓜、芋頭等全食物澱粉來緩解腎上腺負擔。

他強調，健康的生活與飲食並非靠極端的做法來長期維持。極端的飲食策略確實有其價值，可在短時間內幫人處理特定問題，例如胰島素阻抗、血糖失控或慢性發炎，但它不是最終狀態。

更多三立新聞網報導

必勝客梗玩過頭？粉專「倒店式行銷」惹眾議：這樣開公司玩笑？答案曝光

失智阿公坐輪椅曬太陽 突起身「1句話」網飆淚：沒有忘記愛

肺癌年奪萬人命！新研究曝「1營養素」能護肺：要天天多吃

不是易怒者！研究曝「1個性人」最容易失智：常壓力爆棚

