都錯了！水果甜度≠熱量 減重醫：它才是關鍵

一般以為水果越甜熱量越高，但醫師蕭捷健表示，水果的熱量高低由水果種類決定，甜度其實差不了多少。他表示，水果的甜度主要是由果糖、葡萄糖決定，但兩者只占總熱量的一小部分，熱量關鍵期時在碳水化合物等營養素的總量。因此，民眾若要吃芒果、鳳梨、西瓜，就選甜一點的，熱量根本沒差多少。

醫師蕭捷健在其臉書表示，許多減重者疑惑，已挑不甜的水果吃，不知為何還是瘦不下來。他則回答，不甜的水果熱量也不見得低，他們只是不甜而已。水果的甜度主要由果糖和葡萄糖決定，但這些糖只佔總熱量的一小部分，熱量的關鍵在於碳水化合物的總量。水果的本體是碳水化合物，「同樣是芭樂，有些較甜，有些較不甜，但它們的熱量差異真的很小。」

他表示，一般來說，一顆中等大小（約200克）的芭樂大約含有68～80卡路里。如果芭樂比較甜，可能含有較多的糖分，但總熱量的變化幅度不大，頂多只差幾卡而已。

他表示，民眾若要吃芒果、鳳梨、西瓜，就選甜一點的，熱量根本沒差多少。如果真的想吃健康的水果，可以選擇升糖指數（GI）比較低的水果，例如芭樂，它的升糖指數和苺果差不多，甜一點的芭樂也一樣。

