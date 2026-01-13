都錯了！臭豆腐＝養生神物 名醫推「這樣吃」護腸道、長肌肉

記者施春美／台北報導

醫師劉博仁表示，民眾可採「蒸煮」臭豆腐來替代油炸，以避免高溫油炸破壞好菌，還產生過氧化脂質與糖化終產物，增加身體的負擔。（示意圖／PIXABAY）

發酵的豆製品有益健康，一般會提及味噌、納豆等，事實上，臭豆腐也具營養價值。醫師劉博仁表示，臭豆腐是利用微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，民眾可採「蒸煮」來替代油炸，因為高溫油炸不僅會破壞好菌，還易產生過氧化脂質與糖化終產物，增加身體的負擔。

營養功能醫學專家、醫師劉博仁在其臉書表示，不同其他地區的油炸臭豆腐，安坑的臭豆腐採蒸煮聞名，而臭豆腐更是華人飲食文化中，將「發酵」運用得淋漓盡致的代表，它是利用微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質。

廣告 廣告

劉博仁表示，豆腐本身是優質的植物性蛋白質來源，富含大豆異黃酮，但「臭豆腐」的健康價值，往往取決於烹調方式。民眾可採下列方式來健康享受臭豆腐：

1. 蒸煮優於油炸

若可以選擇，清蒸臭豆腐或煮湯（如麻辣鴨血豆腐）會比油炸來得好。高溫油炸不僅會破壞好菌，且容易產生過氧化脂質與糖化終產物（AGEs），增加身體發炎的負擔。

2. 搭配抗氧化食材

臭豆腐通常會附上台式泡菜，這恰好是智慧搭配。高麗菜富含纖維，能延緩油脂吸收。劉博仁建議，民眾可再多加一點蒜泥，藉由蒜素的強大抗氧化力，來抵銷部分高溫烹調帶來的負面影響。

3. 避免喝湯與過度沾醬

若是吃麻辣臭豆腐，最好吃料不喝湯。湯頭常含過量的鈉與劣質油脂。

4. 事後的平衡機制

吃完臭豆腐後的1、2餐，建議多吃十字花科蔬菜（例如花椰菜、芥藍），並多喝水，來幫助肝臟代謝負擔，讓身體回到平衡狀態。

更多三立新聞網報導

下午茶＝嘴饞？名醫揭「恐怖真相」：害糖尿病、壓力崩盤

「1類醃製物」超健康！護腸道、抗發炎、調解免疫：要天天吃

台灣38萬人失智！常說「2字」是警訊 醫示警：快就醫

研究揭「1飲品」能抗癌、防糖尿病：甚至比藥物還好

