都錯了！運動後鐵腿 ≠ 練得好 醫揭「驚人真相」：不聽虐爆腎臟

健身成為風潮，但是否鐵腿才有練到肌肉？醫師王思恒表示，鐵腿只是代表健身過程產生痛苦，但肌肉量未必增加。他說明，運動造成的肌肉痠痛是肌肉纖維的「微小撕裂傷」與發炎反應，真正的體能進步與肌肉肥大，來自於「肌肉蛋白質合成」，若人盲目追求痠痛，肌肉不但沒變大，反而會因長期處於發炎狀態而停滯不前。

復健科醫師王思恒在其臉書粉專「一分鐘健身教室」表示，許多人練完腿的隔天，若還能正常走路，就覺得「昨天沒練夠」，這觀念其實是錯誤的，因為肌肉越痠痛不等於越有效。

王思恒說明，運動造成的延遲性肌肉痠痛 (DOMS)，本質上是肌肉纖維的「微小撕裂傷」與發炎反應。民眾可將之想像成「拆除工程」，但真正的體能進步與肌肉肥大，來自於「肌肉蛋白質合成」，也就是後續的「重建工程」。

王思恒表示，若人盲目追求極致的痠痛，等於不斷地派怪手拆屋，卻從來不給工人時間蓋屋，結果造成牆壁永遠是破的，肌肉不但沒變大，反而因為長期處於發炎狀態而停滯不前。

他並表示，運動後的拉筋、伸展或是低強度緩和運動，並無法「加速」肌肉組織的物理修復。研究明確指出，伸展雖然能透過神經抑制作用讓人覺得「舒服一點」（改善主觀症狀），讓人走路不那麼像企鵝，但它無法縮短肌肉纖維癒合所需的生理時間。

「要修補撕裂傷，身體唯一的硬需求就是時間與營養。」王思恒表示，既然痠痛代表的是損傷程度而非進步幅度，民眾安排訓練可依照下列原則：

◆綠燈（輕微痠痛）：可以運動。進行低強度活動（例如快走、低重量訓練）通常是安全的，甚至能促進血液循環，帶走廢物，達到暫時的止痛效果。

◆黃燈（中度痠痛）：減速慢行。肌肉功能已受影響，這時若硬要進行高強度訓練，身體會出現代償（用錯誤的肌肉借力），增加受傷風險。建議更換訓練部位或降低強度。

◆紅燈（嚴重痠痛/活動受限）：絕對禁止高強度訓練。當人痛到關節活動度受限時，肌肉結構正處於極度脆弱狀態。

此時的強行訓練不僅會破壞尚未完成的「合成作用」，更可能引發橫紋肌溶解症，讓肌肉細胞壞死釋放毒素攻擊腎臟。這不是意志力的展現，這是對身體的霸凌。

