都2026年了還「僅收現金」？診所付款方式被嫌落後 醫師曝背後兩大原因

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

支付方式愈來愈多元，但仍有不少診所堅持只收現金。近日有網友發文抱怨「明明已經2026年了，卻像活在1980年代」，直指看診時信用卡、LINE Pay、轉帳全都不能用，引發網友熱烈討論。對此，有醫師也出面說明，背後其實有兩大現實原因。

支付方式愈來愈多元，但仍有不少診所堅持只收現金。（示意圖／Pexels）

一名網友在社群平台發文表示，日前到診所看診，發現院方僅接受現金付款，其他常見的電子支付方式一概不收，讓他忍不住直呼「太落後」。貼文曝光後，不少人也分享類似經驗，認為在行動支付普及的時代，這樣的作法實在不便民。

廣告 廣告

部分網友推測，診所只收現金，可能是為了避免刷卡手續費，或認為現金交易的風險與管理成本相對較低；也有人指出，一般健保診所收費本就不高，與醫美診所相比，確實較少有提供刷卡或行動支付的必要。

不過，也有在診所工作的網友坦言，原因其實很單純，就是「單純懶」。他表示，多數診所老闆本身就是醫師，平日忙於看診與行政事務，申請與維護電子支付流程繁瑣，索性選擇最簡單的現金收費方式。

對此，開業醫師也進一步說明，診所利潤有限，若採用刷卡或行動支付，每筆交易約需被抽2%手續費，長期下來對營收影響不小；至於轉帳，則可能因患者帳戶異常，導致診所帳戶遭凍結，影響收入進帳，甚至延誤員工薪資發放，風險反而更高。

更多FTNN新聞網報導

賀陳旦下戰帖要求辯論！直指鐵道局刻意美化數據 陳世凱表態：務實討論

坐優先席被審判！男子捷運上逼外國人「拿出醫療證明」咆哮：你有懷孕嗎？

電玩展開展／商務區首度移師一樓擴大舉辦 童子賢：預計促成逾2,000場商務洽談

