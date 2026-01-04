都3C時代還掛年曆？年輕人不解長輩的堅持 網推爆功能：辦公室也超搶手

有年輕人困惑長輩為何還要使用年曆，但網友紛紛提到功能，也說現在依然一本難求。（民眾提供）

在現今3C普及的年代，還需要傳統年曆嗎？有網友近日發現家中長輩還掛著傳統年曆，讓他很困惑，發問「還要這個能幹嘛？」貼文引發熱議，網友紛紛提到各種優點，包括紀錄小孩考試、出遊時間，或者老公發薪日，也有網友表示，一本難求，「你不知道年曆跟日曆在辦公室多搶手，以後只會愈來愈少」。

以前沒有電腦、手機的時候，家家戶戶必定都有年曆或日曆，日曆每過一天就撕掉一張，是許多人的回憶，但現在透過3C都可以知道日期、時間，甚至可以記事，還有提醒功能。

有網友近日就在Threads 發文指出，家中牆上掛著一本年曆，但「不懂這年代了，家裡還要這個能幹嘛？」好奇詢問網友，年曆有什麼實際用途。

貼文曝光引起熱烈討論，不少網友提到年曆現在還存在的功能，「抬頭看一眼就知道的東西，為什麼要低頭滑手機」、「家裡老人是拿來紀錄哪天回診幾號與拿處方簽的日子」、「非常好用，紀錄小孩考試、出遊時間很方便」、「我紀錄了，老公發薪日，我領零用錢的日子」、「我婆婆門診時間都寫在上面方便她查看」。

也有網友指出，年曆仍然很搶手，「這個需求的人很多，現在是一本難求」、「你不知道這個跟日曆在辦公室多搶手 以後只會越來越稀少因為廠商開始不送了」。

