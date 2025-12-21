都LOGO！手搖品牌「UG」送花、飲料哀悼 網轟：廣告過頭

台北市發生恐怖攻擊後，知名手搖飲品牌「UG」老闆鄭凱隆的致哀方式引發爭議！他身穿印有UG標誌的外套，手提整袋UG標誌的手搖飲料，並獻上附有品牌名稱的花束，被批評為「行銷過頭」。許多民眾認為在悲傷時刻過度展示品牌元素不妥，UG已發表聲明致歉。行銷專家王福闓指出，UG在物品上使用過多品牌元素，反而產生明顯的負面影響，為品牌帶來公關危機！

手搖品牌UG老闆，送花和飲料哀悼，但LOGO太多挨轟廣告過頭。（圖／TVBS）

台北市發生恐怖攻擊後，眾多民眾前往北車和誠品南西店門口獻花致意，表達哀悼之情。然而，知名手搖飲品牌UG老闆鄭凱隆的致哀方式引發爭議。他身穿印有UG標誌的外套，手提整袋UG標誌的手搖飲料，並獻上附有品牌名稱的花束，這種做法被許多網友批評為「行銷過頭」，認為在悲傷時刻過度展示品牌元素不妥。面對社會質疑，UG已發表聲明，承認表達方式不當並誠摯道歉。

恐怖攻擊發生後的隔天，大批民眾前往事發地點獻花致哀。在眾多前來致意的人群中，一位穿著印滿UG字樣外套的男子特別引人注目，他手中拿著整袋UG飲料，連獻上的花束上也附有品牌標誌。這位男子接受媒體訪問時表示自己是「從UG過來的」，並在短短幾句話中兩次提及自家飲料店，他就是知名手搖品牌UG的老闆鄭凱隆。

許多現場民眾對此表達不滿，認為這種行為像是藉機打廣告。一位民眾表示，如果只是要致意，可以用更適當的方式表達。另一位民眾則認為，這樣的做法給人一種趁機宣傳的感覺，感到不妥。此外，擺放手搖飲料也會因時間久了而變質，造成清潔人員的困擾。

送飲料+花附LOGO挨轟，UG致歉表達方式不當。（圖／TVBS）

隔天回到現場發現，原本擺放的整袋UG飲料已經被移除。雖然現場仍有花束，值得注意的是，現場也有其他民眾送上發粿、麵包或其他品牌的手搖飲，但UG之所以引發爭議，主要是因為品牌標誌過於明顯。

北車M8滿滿民眾致意，花、發粿、麵包、手搖各種都有。（圖／TVBS）

對於此事，UG已正式回應，表示誠摯面對因表達方式不當而引起的各界討論和質疑，並虛心接受批評，同時致上誠摯歉意。行銷專家王福闓指出，UG在飲料、花束和外套等物品上使用過多品牌元素，這種過度操作反而產生明顯的負面影響。原本應是表達哀悼的真摯心意，卻因表達方式不當引起社會反感，也為品牌帶來公關危機。

