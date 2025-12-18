南部中心／洪明生、曾虹雯 屏東縣報導

不少村里都會利用廣播傳達公告事項，屏東水底寮村內廣播透過播放歌曲來進行線路檢查，一連好幾首歌循環播放，讓正在家裡照顧嬰兒的楊小姐超級崩潰，PO網笑稱，鄉下廣播都這樣嗎？影片PO網也釣出一票網友，紛紛分享自家村子的廣播歌曲。其實當地鄉親都很習慣，也大方分享曾經聽過的趣味廣播。





鄉下廣播都這樣？ 水底寮廣播狂放歌曲、母崩潰「孩子剛睡」

歌曲循環撥放，讓楊小姐忍不住用手勢表達崩潰。（圖／threads @qq_t153）





村里廣播器播放國語歌曲，一放就是三條。歌曲循環撥放，讓楊小姐忍不住用手勢表達崩潰，還PO網笑稱鄉下廣播都這樣嗎？嬰兒好不容易才睡著。楊小姐說，就很怕嬰）會突然醒來，因為其實那個都還蠻大聲的，期間有廣播一次內容，不知道是忘記關還是怎樣。當地鄉親則說，歌曲是有在修理的時候才會放，在修理線路。

廣告 廣告

當地居民都見怪不怪，影片PO網也釣出一票網友，紛紛分享自家村子的廣播歌曲。楊小姐所在的地方是屏東枋寮水底寮，這裡村內廣播內容五花八門。水底寮村幹事鄭先生說，有找孩子的、找長輩的，失智的跑掉的跑出去的，做什麼活動車子擋在什麼地方。廣播都會在規定時間內放送，避免打擾村民。而廣播內容從內尋人、移車都有。





鄉下廣播都這樣？ 水底寮廣播狂放歌曲、母崩潰「孩子剛睡」

屏東枋寮水底寮的村內廣播內容五花八門。（圖／民視新聞）









當地鄉親都很習慣，也大方分享曾經聽過的趣味廣播。例如找狗的，就廣播有一隻很大很大的狗，黑色的黑色的，不見了不見了。還有的直接點名xxx你在哪？在賭博還是喝酒，就這樣放送出來了，當事人就跑過去，怎麼我在喝酒你也放送出來。

富有人情味的廣播，讓村民聽了都會心一笑。剛從都市搬來的楊小姐雖然哭笑不得，但也體驗到村內特殊的廣播文化。

民視新聞洪明生屏東報導

(民視新聞洪明生、曾虹雯屏東縣報導)

原文出處：鄉下廣播都這樣？ 水底寮廣播狂放歌曲、母崩潰「孩子剛睡」

更多民視新聞報導

屏東醉漢持刀追高中生 法院裁定收押

屏科大學生"騎車打招呼"沒看路 不慎追撞害摔車

22歲屏東男子自首"2年前殺人棄屍" 彰化芬園尋獲骨骸

