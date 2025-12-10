鄉下耶誕晚會辣翻天玩很大！ 彰化秀水有啦啦隊＋猛男秀

〔記者劉曉欣／彰化報導〕誰說鄉下的耶誕晚會沒看頭？彰化縣秀水鄉上菜了！秀水鄉長林英嘉表示，演出名單已確定，去年因為只有啦啦隊，鄉親敲碗要看猛男，為了滿足民眾願望，今年加碼猛男秀，也算是達成兩性平權！

秀水鄉耶誕晚會提前在12月19日傍晚5點15分舉辦，地點在秀水鄉公所前的道路登場，林英嘉指出，去年邀請兄弟象啦啦隊，反應非常熱烈，許多球迷與粉絲更是中午就從全國各地到場卡位，就為了要搶最佳的拍照位置。今年則邀請超人氣的富邦職棒啦啦隊，有卡洛琳、大頭與潔潔等人。

廣告 廣告

林英嘉說，由於去年只有啦啦隊美女，許多女性敲碗也要猛男秀，今年也邀請到Man’s King猛男團，一次滿足所有人的願望，有美女也有猛男，讓男女都開心。同時還有鄉內表演團體30組將輪番上陣，還有在地攤位與美食餐車多達50攤。

當天現場並有摸彩活動，獎品有55吋與75吋液晶電視、iPhone 17(256G)、iPad 11(128G Wi-Fi)等大獎，林英嘉表示，摸彩券是在現場消費來兌換摸彩券，讓活動也能刺激消費，讓在地鄉親享受耶誕派對，也能賺到荷包。

【看原文連結】

更多自由時報報導

實測數據曝光! 公館圓環拆除通勤多25分鐘 她嘆：回不去了

台中米其林名店宣布歇業！ 「在來碗粿米糕」年底熄燈原因曝

川普被中國擺一道！黃仁勳早說H200晶片「北京沒興趣」外媒曝輝達面臨2種選擇

幕後》反助理費除罪化連署已200人 6立委下禁令、助理壓力山大

