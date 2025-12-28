鄉下訊號不好.長輩多沒手機 青年研發「地震預警廣播系統」

屏東縣 / 綜合報導

昨(27)日晚上11點05分，宜蘭外海發生芮氏規模7.0地震，在屏東也很有感，不過竹田鄉履豐村，因為鄉下手機訊號常不好，加上長輩多，不一定有手機，8年級生邱建鈞就研發一套預警廣播系統，地震來之前，村內就會廣播提醒，希望村民也能在第一時間收到警訊。

村內廣播說：「還有10秒後抵達。」晚上11點初，村內開始廣播，提醒村民，地震將抵達。村內廣播說：「3，2，1，抵達。」27日晚上11點05分，宜蘭外海，發生芮氏規模7.0地震，在屏東也很有感，但竹田鄉履豐村，因為鄉下，手機訊號常不好，8年級生邱建鈞，研發一套預警廣播系統，希望村民，也能第一時間收到警訊。

廣告 廣告

村民說：「提早預知說，地震來，可以準備，要不要逃。」村民說：「重要啦，有預警還是有差啦。」村內廣播說：「抵達。」24日傍晚17點47分，台東縣卑南鄉，發生規模6.1有感地震，警報也有作用。

屏東義消邱建鈞說：「明確知道說地震要來了，要撤離了，畢竟這裡，長輩多，我們也是希望長輩要安全。」自己父親就是村長，邱建鈞運用消防科與水電專長，研發村內廣播系統，實測傳送速度，比國家級警報更快。

屏東縣竹田鄉履豐村村長邱光榮說：「(怕吵到村民)現在是調到4級以上才會響。」不過27日的地震，不少民眾反應，地震先搖晃警報才響，甚至有人在震後15秒才收到通知。

對此氣象署解釋，是因為這次地震的震源較深，導致地震波在傳遞與分析上，需要耗費比淺層地震更多的計算時間，才會造成預警延遲，現行系統是正常運作，地震來時預警系統很重要，這回年輕人也希望用科技守護鄉村，讓村民也能，第一時間收到警訊。

原始連結







更多華視新聞報導

逃命黃金30秒！ 日地震預警 數百公里外都能收訊息

青森7.5強震「警報先響」 日超強「預警系統」爭取逃生

提早25秒警告！ 「現地型預警」成晶圓廠神隊友

