鄉下農村產出「爆紅短劇」播放破2億 一半村民都會拍攝！奇葩小鎮揭密

在大陸山東省青島市西海岸新區的北梁家莊村，村民們用手機拍出了一部118集的微短劇《花開石上》。據悉，這部鄉村題材短劇上線僅半個月，就收獲2.3億播放量，成為網路短劇中的一匹「黑馬」，引發熱烈討論。面對外界關注，製作團隊坦言，「我們是草根，沒敢想會有這麼高的流量。」

新華社報導，這部短劇之所以打動人心，正是因為它真實、接地氣，拍出了農民的樸實與生活的真實樣貌。《花開石上》製作團隊表示，當初之所以選擇北梁家莊村進行拍攝，是因為該處保留著濃厚的原始鄉村風貌，加上村裡有不少閒置房屋，能為拍攝提供真實場景。

報導指出，現在北梁家莊中有約一半的人都學會了拍攝，不少村民從零學起，用手機記錄生活、講述自己的故事。此外，越來越多的村民開始用鏡頭展現鄉村風貌，借助微短劇影響力推動農產品深加工和銷售產業鏈，共同探索讓老百姓富起來的新辦法。

