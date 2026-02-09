鄉公所官網驚爆洩漏個資！ 超過2千筆個資被公開 鄉長致歉

鄉公所官網驚爆洩漏個資！一名網友指控，苗栗縣泰安鄉公所於官方網站「表單下載區」，公開上傳並任由下載「原住民禁伐補償申請案件清冊」，內容完整揭露申請人姓名、住址、聯絡電話、身分證字號、土地地段、地號及申請面積等高度敏感個人資料。恐有兩千多筆申請案件個資被曝光，且資料已公開超過1個月以上。

泰安鄉公所發出道歉聲明，稱在辦理禁伐補償相關業務期間，因作業疏失，導致相關資料於公告過程中發生個人資料外洩情事，影響當事人權益，鄉長陳吉基代表苗栗縣泰安鄉公所向當事人及社會大眾致上最誠摯之歉意。

事件發生後，鄉公所第一時間將相關資料全面下架，並立即啟動內部檢討及改善機制，針對相關作業流程進行全面檢視，同時也已依規定完成相關人員之行政懲處，以示負責。

泰安鄉公所強調，未來將持續強化內部控管措施及人員教育訓練，嚴格落實個人資料保護相關法令規定，防範類似情事再次發生，以確保民眾個人資料安全，並重建社會大眾之信賴。

泰安鄉公所道歉聲明。圖／翻攝自泰安鄉公所官網

責任編輯／網路中心

