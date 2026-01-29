鄉愁太香！台灣遊客在香港機場偷吃「阿Q桶麵」遭逮 受害港人傻眼提告

台灣人家喻戶曉的阿Q桶麵，竟在香港機場遭竊，施主報案後逮到台灣籍嫌犯。翻攝畫面/AI示意圖

香港國際機場這個月初發生一起離譜竊盜事件，一名台灣遊客涉嫌在機場內偷走他人隨身物品中的台灣泡麵，事件曝光後引發網友熱議，直呼「丟臉丟到國外」。

一名香港網友近日在社群平台 Threads 發文表示，這個月5日，他前往香港國際機場送台灣朋友返台，期間將個人物品放置於機場手推車上，未料短短用餐時間內，袋中4碗台灣泡麵竟不翼而飛。

當天下午約14時，他與台灣朋友在機場8樓麥當勞用餐，將紫色行李、白色手袋及一個黃黑色環保袋放在手推車上，環保袋內裝有4碗台灣泡麵，包含2碗統一碗裝牛肉麵、1碗阿Q桶麵泡菜口味及1碗阿Q桶麵蒜香口味，每碗市值約30元台幣，總價約120元。由於用餐位置無法直接看到手推車，期間也未特別查看。

直到下午約15時30分用餐結束準備取回手推車時，原PO驚覺泡麵全數遭竊，四處尋找未果，隨即報警處理。警方調查後成功查獲嫌犯，令人傻眼的是，涉案者竟同樣是台灣籍旅客，且其中一碗阿Q桶麵已被當場食用。

原PO無奈表示，「送走一個台灣朋友，卻遇到另一個台灣人偷東西」，更直言對方遠赴香港卻偷竊台灣泡麵，還是朋友送給他的心意，行為實在誇張。最終他選擇不予和解，堅持提告，嫌犯也坦承犯行，依法被警方拘留並留下永久刑事紀錄。

事件曝光後引發大量網友討論，不少人痛批涉案遊客行為丟盡台灣人的臉，也感嘆「這碗泡麵，代價真的很貴」。



