「鄉村曼巴」再封神！里夫斯壓哨絕殺灰狼 詹皇嗨喊：真他X的猛
（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今（30）日在主場與明尼蘇達灰狼激戰四節，原本領先多達20分卻在末節被反超，關鍵時刻「鄉村Kobe」里夫斯（Austin Reaves）挺身而出，命中壓哨拋投完成絕殺，全場攻下28分、16助攻，率隊以116比115驚險奪勝。賽後仍在養傷的球王詹姆斯（LeBron James）也在社群媒體激動發文：「A.R. 真他X的猛！」
圖／里夫斯（Austin Reaves）壓哨拋投完成絕殺，全場攻下28分、16助攻，率隊以116比115驚險奪勝。（翻攝 NBA X）
本場湖人陣容不整，詹姆斯與唐西奇（Luka Dončić）雙雙因傷缺陣，球隊在少了兩大核心的情況下仍展現強大韌性。首節湖人外線火力兇猛，一度將分差拉開至20分，不過灰狼下半場展開反撲，終場前10秒靠洛城舊將藍道（Julius Randle）上籃反超比分。湖人最後一波進攻交由里夫斯主導，他冷靜切入拋投命中，在終場哨響前殺死比賽，現場瞬間沸騰。
賽後里夫斯受訪時回憶關鍵一擊，他說：「那球出手感覺非常好。上次我們在這座球館打季後賽時，我在底角有機會追平比分，但投丟了，那感覺很糟，今晚我不想再重演那一幕。」
這場比賽是里夫斯近期火燙狀態的延續。開季至今他場均可得34.2分，投籃命中率高達53%，外帶5.6籃板與10助攻。過去兩場比賽，他更分別轟下生涯新高51分（對國王）與41分（對拓荒者），表現穩定又關鍵，被美媒譽為「湖人臨時一哥」。
《TNT》球評史密斯（Kenny Smith）甚至替他取新綽號「小唐西奇（Baby Luka）」，盛讚他兼具控球節奏與得分爆發力。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也表示：「那傢伙在關鍵時刻一定會站出來，我完全不意外。他已經確立自己是球隊的領袖，這並不容易。」
曾拿下7座總冠軍的傳奇球星霍利（Robert Horry）更誇張比喻：「他可能會是下一個NBA Logo，就像傑瑞．衛斯特（Jerry West）一樣。」這番話雖誇大，卻顯示里夫斯近期人氣正急速飆升。
球迷關注的焦點除了絕殺本身，還有老大哥詹姆斯的反應。儘管因傷高掛免戰牌，他仍即時透過X（原Twitter）留言力挺小老弟，用粗口狂讚：「A.R. 真他X的猛！」展現滿滿兄弟情。
對於詹姆斯與唐西奇的缺陣，里夫斯則顯得相當成熟。他說：「即使他們在場上，我仍會給自己很大的責任感。當球隊少了兩位全明星時，我知道必須扛起更多任務。」
如今里夫斯不僅以穩定的進攻撐起球隊，也在更衣室贏得隊友與教練團的尊敬。湖人近5戰拿下3勝，氣勢逐漸回穩。主帥瑞迪克表示，接下來球隊將密切觀察詹姆斯與唐西奇的恢復狀況，而里夫斯的成熟表現，已成這支球隊最穩定的支柱之一。
AUSTIN REAVES HITS THE @TISSOT BUZZER-BEATER!!!
Your Time Defines Your Greatness. pic.twitter.com/sQfb0zr9Nl
— NBA (@NBA) October 30, 2025
