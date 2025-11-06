鄉林北市11萬坪都更案「搭火箭」 賴正鎰：總銷1.4兆十年完成

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」一共43個街廓，總面積11萬坪，總銷1.4兆元。目前進度完成16%。（圖／林榮芳攝）

鄉林建設(5531)於北市正進行的大型都更整合案「新松町新城計畫」，推進速度像搭上火箭，今鄉林舉辦「新松町新城計畫」公開周年記者會，董事長賴正鎰公布最新進度，至今已整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16%，總銷約2006億元。

賴正鎰表示，「新松町新城計畫」位於北市民族、民權、松江、新生路所框地段，一共43個街廓，總面積11萬坪，總銷1.4兆元。為鄉林成立46年以來，最大推案計畫，也是創台灣有史以來民間最大都更案。

賴正鎰表示，原本預計15年才能整合完成，但是整合速度比預期快，年底前會送件4案，希望維持每年2至4個案的送件節奏，預期10年內即可完成11萬坪的整合，也為未來10年挹注穩定營收。

賴正鎰認為，加速整合的關鍵，第一是鄉林品牌，第二是計畫中的第一案「鄉林中山賦」已經蓋到5樓，速度周邊鄰里看得見，第三是「鄉林中山賦」其中不同意戶被切割的案例，提高大家參與都更意願。

賴正鎰說明現有最新進度，首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到5樓；第二案「吉林四案」，也是19案中基地面積最大，面積約1360坪，只花7個多月整合，目前已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。第三案「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。

賴正鎰表示，繼「鄉林中山賦」後4案，總銷約350億元；其餘的14案的都更同意比例也都超過5、6成，預計明年上半年可陸續通過都更事業計畫門檻，準備送都市更新委員會審查。

賴正鎰說，周邊地主已經看到「鄉林中山賦」已經蓋起來，且房價表現還不錯，不僅即將有新房子，且為地主保值又加值，自然能讓更多地主積極加入都更，整合能量才能像是搭上火箭般的加速前進，不僅可以讓參與都更的地主不需要再等太久，也可達到催促更多地主加入新松町計畫的具體效果。

賴正鎰表示，一年已整合19案、2萬坪土地，前5案已100%整合，其餘14案也已整合超過5成。

