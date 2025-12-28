鄉林圓頂首辦聖誕聯誼 打造員林大廈型社區新典範

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】位於員林市、號稱「全員林公共設施最完善、娛樂機能最健全」的大廈型社區「鄉林圓頂」，在今年歷經建商交屋後社區管理委員會正式接手公共事務後，在第一年的聖誕節舉辦首場住戶聯誼活動—聖誕節交流派對，邀請已入住及即將入住的住戶闔家參與，在交換禮物、美食饗宴與精彩歌舞表演中，開啟社區情感交流的新篇章。

一場員林大廈型社區聖誕聯歡活動，在員林居住新地標「鄉林圓頂」舉辦。（圖／記者周厚賢攝）

近年來，員林市新建大樓林立，居住型態逐漸由傳統透天厝轉為上下樓層的大廈型社區。雖提升居住便利性，卻也因門禁制度與生活節奏差異，使過往左鄰右舍頻繁互動、情感緊密的社區文化逐漸淡化。對此，鄉林圓頂社區管理委員會特別規劃此次聯誼活動，期望打破住戶間的隔閡，重建人與人之間的連結。在主任委員邱暉智與全體委員的用心策劃下，這場首次舉辦的社區聯誼活動不僅吸引眾多住戶踴躍參與，也獲得多位地方民意代表到場支持，並提供豐富摸彩品助興。彰化縣長王惠美亦專程出席，見證員林市邁入新時代的大廈型社區文化發展，並肯定社區自主經營、凝聚共識的努力。

在管理委員會主任委員邱暉智的邀請下，甚多民意代表特地前來致賀。（圖／記者周厚賢攝）

邱暉智主委表示，鄉林圓頂全區規劃238戶，目前已有85多戶入住，預計今、明兩年住戶數將達到過半。「很多人都認為大廈型社區容易出現『住在同一棟卻彼此不認識』的情況，因此我們希望透過這樣的活動，從認識、互動到凝聚，共同建立社區意識。」活動中，住戶透過交換禮物、摸彩及表演欣賞，自然拉近距離，也讓住戶間彼此留下深刻印象。邱主委強調，未來社區將朝向資源共享、活動常態化發展，展現社區成員彼此尊重與高度凝聚力，並期盼這樣的模式，能成為彰化縣新世代居住文化的代表，推廣至更多大樓型社區，讓現代居住空間也能延續深厚的人情溫度。