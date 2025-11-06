鄉林新松町新城計畫進度超前 1年整合19個都更案

（中央社記者何秀玲台北6日電）鄉林建設董事長賴正鎰表示，都更案「新松町新城計畫」橫跨40多個街廓，一年內整合19個都更案、近2萬坪土地，進度達16%，估總銷約新台幣2006億元；原訂分6期、歷時15年進行，如今進度超前，明年將推進至第3至第4期規劃，有望成為台北市最大純住宅聚落。

賴正鎰今天出席「新松町新城計畫」記者會表示，去年宣布啟動台北市中山區啟動都更案計畫，範圍涵蓋新生北路、民權東路、民族東路與松江路約11萬坪土地，總銷估1.4兆元，去年為公開計畫藍圖，今年宣布落實成果。

他指出，目前進行19個都更案中，以「吉林四案」基地最大，面積約1360坪，歷時7個多月整合完畢，正進行後續都更行政流程，待送北市都委會審查核可後，即可申請建照；19個都更案整合能快速推進，主要因地主關心開發時程，看到首案「鄉林中山賦」已興建至五樓，銷售達7成，房價表現穩健，吸引更多地主主動加入，因此能在短短1年整合約2000名地主。

此外，針對新青安政策預計明年7月到期，行政院長卓榮泰日前表示，現行方式應檢討，須設定更周延條件與監管，新青安政策將不會用相同方式延長；賴正鎰認為，新青安是照顧首購族群，讓他們買得起房，若取消將影響年輕人購屋意願，他建議政府協助有購屋需求者，希望不要縮減新青安。

談到房市展望，他表示，往年全台建物買賣移轉棟數約30萬棟上下，今年恐跌破27萬棟。從政策面來看，明年上半年央行可能將微幅鬆綁管制，但不至於鬆綁太多；房價方面，蛋黃區仍具撐盤力道，但像是蛋白區如台中清水、沙鹿、梧棲等地價格則可能微幅修正。（編輯：張均懋）1141106