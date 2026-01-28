鄉林董座賴正鎰看好台中房市保抗跌 股市獲利潮將轉進房市

鄉林董座賴正鎰看好台中房市保有抗跌韌性。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳/台中報導

鄉林集團董事長賴正鎰28日指出，台中市具備「台積電擴廠」與「人口紅利」雙引擎，持續看好台中房市保有抗跌韌性，而受限於央行限貸令與營建成本高漲，開發商策略已出現「棄蛋白、保蛋黃」轉變，擁有捷運優勢與危老重建題材，將成為開發商與換屋族鎖定的新戰場。

賴正鎰預估，在多空交戰下，2026年全台房市總推案量將年減約6%，落在1.9兆至2兆元之間。其中，雙北因土地稀缺，將呈現「量縮、價微揚」，房價仍有2-3%的漲幅支撐；而其他都會區則呈現「價平、量縮」的盤整格局。開發商也祭出「不購地、少推案、建照展期」三大策略因應，他認為台中地價應該還會再降20%。但賴正鎰仍繼續看好台中，尤其是台中正在上演一場「人口與產業的雙重磁吸效應」，他相信台中仍保有抗跌韌性。

賴正鎰指出台中市具四大優勢，第一，交通與核心建設兌現，第二，百貨娛樂雙引擎啟動，引爆14期與烏日區補漲動能。第三，台積電與捷運藍線加持，支撐台中房市剛性需求。第四，人口結構改變與投資策略關係緊密。台中市去年從外縣市遷入1.5萬人，設籍總人數年增7,854人，逼近287萬人，「家戶數」也暴增6萬戶，僅次於新北市的6.9萬人，戶數增長更為顯著。他分析，2026年將一改過去幾年重劃區遍地開花的榮景，取而代之的是成熟市區的危老重建與都更因此，鄉林集團2026年布局也將全面「回防市中心」，鎖定核心精華地段，推出高質感的換屋型產品。