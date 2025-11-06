鄉林「新松町．新城計畫」績效超前 明年陸續申請建照

【記者柯安聰台北報導】鄉林建設(5531)董事長賴正鎰（圖）6日在「新松町新城計畫」公開周年記者會指出，鄉林「新松町計畫」推進速度像搭上火箭，短短1年內就進行整合19個都更案、2000名地主、約1.8萬坪土地，約新松町計畫的16％，總銷約2006億元。鄉林將加快都更整合，維持每年2至4個案的送件節奏，確保開發動能與市場競爭力，鄉林會努力完成11萬坪、總銷1.4兆元的新松町都更計畫，讓中山區加快華麗轉身，成就台北最美純住宅區。





賴正鎰還首度公開最新完成設計圖「吉林四案」3D動畫，鄉林率先導入北市府今年7月底新修正實施的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率」入法的立體綠化思維納入設計，在陽台增設綠化植栽設施，讓台北市中心首次出現定位清晰的純住宅聚落，不僅2D平面街道綠美化，更兼具3D立體垂直綠化，將翻開中山區生活新篇章。



賴正鎰說明現有最新進度，首案「鄉林中山賦」現在已經蓋到5樓；「吉林四案」已完成建築圖，正進行後續都更的行政流程，待送北市都委會審查核可後即可申請建照。「農安二案」已過都市更新事業計畫門檻並完成平面設計；「吉林七案」、「民權一案」接近都更同意門檻，準備進入規畫設計。



繼「鄉林中山賦」之後的這四個跑最快的都更整合土地3600坪，總銷約350億元。其餘的14案的都更同意比例也都超過5、6成，預計明年上半年可陸續通過都更事業計畫門檻，準備送都市更新委員會審查。









賴正鎰表示，「新松町新城計畫」原本要分6期，15年進行，但地主意願高，且執行效率快，原本前2年應是進行一、二期，如今進度超前，預計明年就可正式推進至三期、四期規劃，中山區將在「新松町」的帶動下，逐步形成北市最大純住宅聚落，並成為台北市都更史上最具代表性的案例之一。



他強調，新松町新城計畫絕對不同於市區傳統商住混合開發，「新松町」以純住宅為核心，明確劃清與既有建築型態的差異。今年更率先響應台北市府推動的「新建建築物綠化實施規則」，將「綠容率入法」的概念融入規劃設計，打造陽台、屋頂等立體綠化設施，讓建築猶如一棵大樹，成為城市降溫與減碳的助力。（自立電子報2025/11/6）