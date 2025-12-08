鄉民女神批張善政有官味 詹江村酸爆：不然要喜歡前任銅臭味？

桃園市長張善政日前在《經濟日報》縣市幸福指數調查中，以75.7% 的施政滿意度奪下六都第一，民進黨桃園市議員黃瓊慧今（8）日表示，張善政民調高是因為桃園人偏好「有官味」、「有距離感」的市長。對此，國民黨桃園市議員詹江村稍早在臉書回擊，抨擊黃瓊慧相關言論「羞辱桃園市民的智慧」。

張善政。（圖／中天新聞）

黃瓊慧在《新聞放鞭炮》節目上提到，桃園人對太過親民的市長「不買單」，張善政因形象沉穩、有距離感，加上過去當過行政院長、曾選過副總統，像有防護罩，因此較受桃園市民青睞。她更直指張善政是「天公囝」，只是負責收割前市長鄭文燦留下的政績，並批評張市府查工程是刻意追打前朝。

廣告 廣告

張善政。（圖／桃園市政府提供）

對此，詹江村直言黃瓊慧的說法是在檢討選民。他指出，桃園人支持張善政，從來不是因為官味或距離感，而是因為討厭「銅臭味」，市民要的是清廉、務實、會做事的行政首長，而不是表面親切、背後出事的政客。

詹江村也駁斥收割政績說法，強調黃瓊慧在節目上列舉的美術館等建設，其實在前朝存在預算暴增、延宕，甚至遭到監察院糾正，直言張善政根本是在負責收拾爛攤子，「桃園人不要只會堆笑臉、整天剪綵、卻被爆料收錢的政治人物，要的是真正清廉、『不歪哥』（不貪污）的市長。」

張善政。（圖／張善政臉書）

詹江村貼文曝光後，引發網友熱烈討論，多數留言力挺，批評黃瓊慧的說法不僅製造對立，還低估市民的判斷力。還有網友分析，張善政獲高支持度，關鍵就在於專業、清廉與務實；也有網友強調會做事、不貪污，才是桃園人最在意的標準。

延伸閱讀

最新2026台北市長選戰民調出爐！吳怡農：台北應該更積極

台北市長最新民調出爐！中立選民、中正萬華出現震撼變化

影∕吳怡農砲口對內惹議 深刻反省：會創造更多對話機會