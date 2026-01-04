鄉民女神淪「車本民代」？黃瓊慧促塗銷人本鋪面 挨轟專業不足開倒車

紅色警示帶提醒駕駛人經過廟宇周邊自主減速，桃市府將再增加限速文字。(都發局提供)

都發局持續觀察用路人的行為打造友善人本空間。(都發局提供)

拒走回頭路！桃市府力推舊城再生，將大廟景福宮周邊打造為人本交通示範區，其中警示車輛減速的紅色鋪面，竟遭民進黨議員黃瓊慧以「罰單陷阱」為由要求塗銷。桃市府嚴正駁回，認為根本是「因噎廢食」，國民黨議員凌濤更重炮抨擊黃瓊慧「高喊人本卻做車本」，斥責其為博聲量不惜犧牲行人安全，缺乏專業的僵化思維簡直「貽笑大方」。

桃園大廟景福宮香火鼎盛，都發局推動舊城再生計畫，將景福宮周邊街區打造成示範亮點，在宮廟兩側出入口畫設紅色鋪面，提醒車輛減速慢行，但有部分民眾誤以為是行人穿越道而直接走在紅鋪面上穿越馬路，被警方開罰500元，警方統計近2個月共取締11件行人違規，黃瓊慧直指是「罰單陷阱」，並批評都發局堅決不肯把紅色區塊塗擦掉，發文強力要求塗消。

對於黃瓊慧「那邊有問題就拆那邊」的邏輯，都發局長江南志不以為然，並表達堅決反對。他解釋，囿於現行交通道路法規，斑馬線距離最近行人穿越設施不得少於200公尺，該處前後都有斑馬線，因此不符畫設行穿線規定，但因不少民眾習慣透過景福宮側門直接穿過馬路通往兩側店家，才會特別在兩側側門道路設置紅色警示帶，原意透過色彩視覺效果提醒駕駛人經過廟宇周邊、自主減速。

江南志堅決反對「塗消」，若因有人誤闖就塗銷，根本是便宜行事、大走回頭路，塗銷後駕駛失去視覺警示恐開快車，反而是捨棄人本主義、回歸車本主義，徒增行人危險。在府一層指示下，會同交通局集思廣益檢討，從人本角度提出修正方案，採取更直觀且積極的改善措施，保留紅鋪面並增設「限速30」文字和圖樣，清楚界定路權，傳遞該路段為「車行減速區」訊息，讓駕駛人與行人對路權有更清晰的認知，化解標線模糊可能帶來的執法爭議。

凌濤則火力全開，痛批黃瓊慧身為民代，卻缺乏現代都市治理觀念。他指出，都發局在大廟周邊的行人路線、光雕及招牌改造，成功讓老城風華再現，獲得市民高度肯定；反觀黃瓊慧，為了個人的政治聲量，日前才搞出國中生用藥烏龍攻擊學校，現在更進一步將炮口對準保護行人的標線，翻車已成日常。

「高喊人本，所作所為卻停留在車本！」凌濤譏諷，黃瓊慧的訴求完全暴露其對交通專業的無知，這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的淺碟式問政，不僅無助解決問題，更可能讓行人置於險境。他呼籲少數議員應認真做功課，不要看到影子就開槍，如果不去理解新式交通趨勢，只會抱著僵化的舊思維大肆批評、沾沾自喜，最終只會讓外界看笑話。

都發局也表示，觀察民眾參拜習慣，廟後如要進入景福宮廟埕，需要過中正路、博愛路2次路口，才能進到廟埕，為此這次將搭配現場中正路與博愛路口現有行人專用時相，再增設行人穿越道線及行人號誌，讓參拜民眾能直接跨過博愛路銜接廟後方現有人行道，再從側門進入廟內，以優化動線順暢性，提升行人通行安全，讓廟前、廟後連續且完整的人本通行路段。

桃市府強調，拒絕走回「車本思維」的回頭路，都市發展必須堅持「人本交通」才能提升市民生活品質。未來將透過優化標示，讓駕駛與行人路權更清晰，化解執法爭議，也呼籲民代回歸專業討論，勿以民粹語言抹煞行政團隊改善交通的努力。

