鄉民好奇黃明志有紅的歌？ 網分析他很懂網路列2大關鍵
創作歌手黃明志近日捲入網紅謝侑芯日猝死案，還爆出涉嫌持有毒品等案外案，引起網路熱議。有鄉民在PTT貼文，好奇詢問「黃明志有紅的歌嗎？」有網友留言分析，指黃明志很懂網路，並點出「知道網友喜歡看爭議、美女」2大關鍵。
來自馬來西亞的「創作鬼才」黃明志，過去YouTube上釋出許多創作歌曲，歌詞內容充滿許多諷刺，經常總能帶來許多話題，很明顯跟過去傳統的歌手非常不同。
不過近日他捲入謝侑芯日猝死案，還被爆出涉嫌持有毒品等事件，引起許多人關注。有鄉民今（3）日在Ptt八卦板po文，「黃明志有紅的歌嗎？」原po表示，黃明志很多人知道沒錯，但他的歌自己卻從來沒有一次完整聽完過，「口音很奇怪，會讓人聽不下去那種」。
該篇po文曝光，有多網友跑來分享黃明志點閱率不錯的歌曲，「漂向北方 你不知道？」「中國好聲音的時候『一起飆高音』」「泰國情歌 四葉草的好想你」「蛇出來」；不過也有一些網友留言認真分析，「他很懂網路 知道網友喜歡看爭議 美女，中後期核心幾乎都是美女跟爭議」「他的歌就網路歌曲 不是傳統唱片公司包裝的」「唱片公司不要他的歌 他完全靠YT紅的」。
★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。
