鄉民敲碗！屏東崁頂30年來首家超市全聯來了

〔記者楊雅民／台北報導〕鄉民敲碗，全聯聽到了！全聯福利中心今天正式進入屏東縣崁頂鄉開店，持續深入偏鄉設點，讓偏鄉居民也能享有便利的購物服務，也成為30年來首家進入屏東崁頂開店的大型連鎖超市。

全聯表示，屏東縣崁頂鄉過去30年來無大型傳統菜市場，更無連鎖超市，居民採買多仰賴前往東港或潮州，往返不便，在崁頂鄉長廖國富積極洽談下，全聯首度進駐崁頂鄉，成為當地第一家連鎖超市。

全聯以向鄉公所租地自建方式，打造兩層樓、總計約370坪的「崁頂中正」門市，販售生鮮蔬果、精肉鮮魚、民生用品、食品零食等多元品項，更設有小農直採專區，販售超過60款品項，讓居民不必遠行即可輕鬆採買，同時支持台灣友善耕作農業。

廣告 廣告

崁頂鄉長廖國富表示，全聯進駐崁頂的計劃得來不易，過去的崁頂數十年如一日，如今全聯願意展店在崁頂，推動鄉親生活便利性的大躍進，未來期許崁頂鄉親可以在自鄉的全聯購買生活用品之外，也藉此帶動地域性經濟提升，讓崁頂的未來有更多企業願意進駐。

不只屏東，全聯也聽見偏鄉長輩與居民的期待。被稱為「老人村」的嘉義鹿草鄉，即將迎來第一家全聯，「鹿草國中」門市預計今年底正式開幕。

源自當地鄉長於媒體報導中一句「許願有一間全聯」，而後全聯主動聯繫，歷經兩年多努力，打造1樓逾250坪的門市服務居民；此外，另一偏鄉據點、約260坪的「車城中山」門市也在今年6月初開幕，已成為居民日常採買新基地。

全聯表示，從都會到鄉村離島，都能看見全聯的身影，儘管全台店數已突破1200家，為服務偏鄉民眾，全聯規劃4台「行動超市車」，不以營利為目的，深入花蓮、嘉義、新竹與屏東等地，車上販售300~400項商品，包括民生用品、泡麵、飲料、餅乾等乾貨，及蔬果、魚肉等生鮮，滿足偏鄉居民的日常需求，持續讓全民超市走進每一個角落。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃仁勳悄悄來台 傳探望台積電創辦人張忠謀

台積電離職後轉投英特爾 高檢署搜索羅唯仁住處並扣股票、不動產

台灣囝仔征服美國超市！靠「台味」打造副業 首月營收飆破300萬

41歲工程師「年薪2100萬」決定辭職 不後悔原因曝

