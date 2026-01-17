鄉民狂挺！福特員工嗆川普恐遭停職 卻在24小時內募得逾80萬美元捐款

一名福特汽車員工日前在美國總統川普巡視該公司工廠時當面嗆他，不僅被川普還以中指，還可能即將面臨工會的停職處分，但他此舉卻獲得大批網友支持，在群募網站上不到24小時就募得逾80萬美元捐款。

Business Insider報導，川普13日在巡視福特密西根工廠時，遭到不明人士高喊說他是「戀童癖保護者」，導致他當下立刻比出中指，還爆了粗口。整個過程都被娛樂新聞網站TMZ揭露的影片記錄下來。之後一名叫做薩布拉（TJ Sabula）的生產線員工向華盛頓郵報自爆，當時嗆川普的是他。

白宮事後向媒體表示，川普只是以適當方式回應一名「一氣之下怒飆髒話的瘋子」。

一名來自代表福特工廠工會「美國汽車工人聯合會」（UAW）的消息人士向Business Insider表示，薩布拉已遭到停職。但UAW副主席狄克森說，工會仍在對其停職處分進行評估。

報導指出，薩布拉的行為顯然與白宮延遲發布「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的完整檔案有關。去年11月，川普簽署一份名為「艾普斯坦檔案透明法」的跨黨派法案，必須在去年12月19日前公布所有聯邦調查局（FBI）對艾普斯坦的調查資料。雖然部分檔案已公布，但司法部卻在指定日期過期數周後表示，仍在審查剩餘的約520萬份文件。

不過，截至14日傍晚，在群募平台GoFundMe上，已有兩名網友發起的聲援活動分別募集到逾48萬和32.9萬美元，捐款人數分別超過2.1萬和1.3萬人。這兩項活動之後都已停止捐款，其中一起活動的發起人自稱是Sabula家族的長年朋友，另一起活動發起人則聲稱已成功直接連絡上Sabula本人，並已將捐款匯至他的名下。

