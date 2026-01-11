鄉民疑惑過年越來越沒年味？ 網吐實況：年輕人寧願賺加倍

隨著農曆新年即將到來，近日網路上出現不少跟過年有關的話題。（示意圖，取自pexels）

隨著農曆新年即將到來，近日網路上出現不少跟過年有關的話題，不過有位鄉民疑惑詢問「現在過年越來越沒有年味了？」認為現在親戚間不像以前密切往來，或者有一些人會跑出國等等，該篇po文曝光後引發熱議。

有位鄉民近日在PTT八卦板po文問卦，「現在過年越來越沒有年味了？」原po補充提到，之前連去大賣場都是恭喜發財新年快樂的歌循環播放，過年那幾天也都是親戚之間會互相拜訪，不同輩也會有來往。

反觀現在過農曆年的情況，原po則提到，有一推人會選擇跑出國去，甚至連新聞也都在報導，過年前機場擠爆的情況，讓他好奇反問網友們，「有沒有過年越來越沒有年味的八卦？」

廣告 廣告

該篇po文曝光後，有許多網友跑來留言，「現在年輕人寧願賺過年加倍或出國吧」「會問你啥時候結婚生子」「那些過年歌一首比一首令人尷尬頭皮發麻」「到底幹嘛過年，現在你想見親戚那麼方便」「以前有年味 是因為要去看祖父母吧」「年經文又來了，年味是小孩才會有感覺」。

更多鏡週刊報導

他曝月薪3萬年輕人「精緻窮」原因 引正反網友戰翻了

林岱樺「超短髮」造型曝光！ 列3大點反擊：我想一次說清楚

徐欣瑩喊「科學的腦」處理新竹縣政 羅智強率王鴻薇、翁曉玲等人齊聚站台