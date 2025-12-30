鄉民監察院／共軍實彈軍演 黃揚明：賴清德就像當年義和團、國安人士把軍演當提款機

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

中共解放軍東部戰區昨（29）日突宣布對台實施「正義使命-2025」軍事演習，並於今天在台海周邊進行實彈軍演。資深媒體人黃揚明今天說，中共軍演，多數民眾習慣了，覺得不敢打，就跟總統賴清德講的「你軍事實力不夠」，但這種說法就跟跟當年義和團一樣，都是瞧不起人家。黃揚明也痛批我方國安人士，一直把對岸軍演當成提款機。至於綠營人士想將矛頭對準剛從上海雙城論壇歸來的台北市長蔣萬安，資深媒體人羅旺哲則說，蔣萬安是最難抹紅的，連陸委會副主委梁文傑都曾肯定蔣萬安，要怎麼抹紅？

鋒燦傳媒鄉民監察院節目今天探討軍演議題，節目中談論到有關「賴清德挑釁中國、綠全推給蔣萬安」做討論。

來賓黃揚明說，中共軍演多數民眾習慣了，覺得你不敢打，這就跟賴清德講的那句話一樣，「你軍事實力不夠」，黃揚明認為，這種說法就跟跟當年義和團一樣，「洋槍洋砲哪有義和團厲害」，都是瞧不起人家，但一旦戰爭發生的時候，「我們期待賴總統能在第一線帶領我們啦！」

黃揚明說，他認為目前現階段，賴總統在模仿澤倫斯基，比方說去軍工廠接受專訪，就是要突顯效果，賴在裡面談軍備沒問題，但是沒必要把攝影棚拉到南投的兵工廠去，所以賴清德就是表演型人格，賴清德就習慣用表演去形塑他想要展現的目標，可是對中共來說，這次很多解讀，但這次擺明是對美日的動作，包含美方對台軍售與日本高市早苗的事情。

黃揚明說，但我們的國安人士一直把對岸軍演當成提款機，如果大家還有印象，去年賴清德第一次要出訪，說要過境夏威夷、關島，從那次出訪，就很多國安人士說老共要軍演、要衝賴清德來的，說因為賴清德要出訪所以老共要軍演，什麼聯合利劍-C，結果根本沒有發生，從過境前到要回來，一直用這方法，結果老共根本沒鳥他。而今年12月初，在高市早苗台灣有事論剛出來的時候，國安人士就說12月13日，不排除在南京大屠殺紀念日進行大規模軍演，結果昨天發生的時候，國安人士就跳出來說，上周我們就知道要軍演，那就問，這關蔣萬安什麼事？不是上週就掌握了嗎？

另名資深媒體人羅旺哲則說，這次軍演根本就是民進黨夢寐以求的劇本，國民黨的市長蔣萬安去完雙城論壇，回來馬上中國大陸就軍演，民進黨政治人物鋪天蓋地見獵心喜，非常開心，蔣萬安沒有遏止對岸，但蔣萬安是最難抹紅的人。

羅旺哲分析，過去蔣萬安針對中國大陸言論，他其實是跟傳統藍營人物不一樣，拉出非常大空間，例如濱崎步在中日氣氛緊張時被大陸封殺，在上海開無人演唱會，隔天記者問蔣萬安看法，他就直接說歡迎來台北開唱，馬上引起大家討論。過去很多中國大陸的議題，蔣萬安都有畫出自己的界線，他不斷強調中華民國的國家主權，這次到雙城論壇去完全沒有提到九二共識、一個中國，蔣萬安對於兩岸路線非常明確，捍衛中華民國、捍衛民主自由，是堅守的紅線。

為何這次民進黨抹紅蔣萬安沒效？羅旺哲說這要問梁文傑，梁文傑當時要國民黨主席鄭麗文學學蔣萬安，不要每天談一個中國，言下之意就是，他都是捍衛中華民國，這也是台灣人民最大公約數，梁文傑都都自己肯定過蔣萬安，這要怎麼抹紅蔣萬安？



