鄉民監察院／勸徐欣瑩進初選 黃揚明：徐巧芯黨員、民調都贏費鴻泰之後沒人再質疑

國民黨新竹縣長參選提名因爲立委徐欣瑩、副縣長陳見賢相爭而陷入僵局，目前已公告將按黨內規定進行「黨員投票三成、民調七成」初選決定，被徐欣瑩不滿批評是違背民意、不公作法，揚言可能參選到底，恐將導致國民黨年底敗選。名嘴黃揚明今（3）日在《鄉民監察院》政論表示，他認為徐欣瑩應該學習徐巧芯，在與費鴻泰爭奪立委提名之戰時，從制度面包括黨員投票、民調都贏過對手，讓後續沒有人質疑徐巧芯正當性；徐欣瑩說出遊戲規則不公的說法，是對國民黨是最傷的一種結局。

黃揚明說，最早國民黨是全部黨員投票，就是全黨員投票。後來馬英九黨主席時，秘書長金溥聰認為不能只看黨員投票，因為黨員黨意不代表民意。又為了安撫黨內重視黨員權利的派系，最終折衷制定了這個「七三比」方案。

黃揚明指出，這項制度原定為過渡性措施，目標是最終邁向如同民進黨的「全民調」機制。畢竟邏輯上，黨員亦是民眾的一部分，全民調理應能涵蓋其意見。然而，這項原為「過渡期」的制度，卻意外沿用了十多年未變，至今仍是黨內初選的標準作業程序，也因此屢次引發爭議。

黃揚明指出，巧合的是，歷來多是「徐姓」候選人在「七三比」機制下遭遇挑戰，從的徐弘庭、徐巧芯，到此次新竹縣長初選的徐欣瑩，似乎都面臨相同的困境。

黃揚明解釋，徐欣瑩陣營對此制度的擔憂，主要源於權重計算的技術性細節。在「七成民調」中，通常明訂「政黨對比佔85%、黨內互比佔15%」。這意味著，即便徐欣瑩在全民調中大幅領先對手，但經過權重換算後，這項優勢在總分中的佔比其實相當有限。反觀其競爭對手陳見賢，若在「三成黨員投票」中擁有絕對優勢，便極易透過黨員票彌補民調差距，進而逆轉勝出。這也是為何徐欣瑩陣營會認為此遊戲規則對其不利的主因。

不過黃揚明認為，徐欣瑩應該學習徐巧芯，從制度面上就贏過對手，如同當時大家也認為徐巧芯會敗給費鴻泰，但最後在民調、黨員投票都由徐巧芯勝出，因此即便是險勝，後來也沒有人會質疑徐巧芯的正當性。

黃揚明也認為，徐欣瑩說出認定這個遊戲規則不公，是對國民黨是最傷的一種結局。如果能協調，當然是協調。如果不行的話，「就一翻兩瞪眼了」，新竹縣看起來民進黨要拿回去的機率很高，因為竹北市長鄭朝方是強勁的對手，且竹北市人口佔新竹縣的三分之一，徐欣瑩參選到底，國民黨敗選機率大。

