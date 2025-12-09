鄉民監察院／又是綠電！三地董座鍾嘉村涉套利遭起訴 歷史哥直言水很深：還是綠派系鬥爭

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

高雄三地集團創辦人鍾嘉村被控透過灌水工程款等方式，侵害合豐能源公司權益，不法金額估3.5億元，高雄地檢署依特別背信、證券交易法等罪起訴鍾嘉村，檢方要求保釋金須高於2.2億元，鍾嘉村喊籌不出錢，但承審法官稱「三地集團很大，買得起乖乖，高雄客運，相信有足夠財力」。名嘴歷史哥李易修今（9）日說，三地集團背後水很深，牽涉到民進黨內部派系問題，在台南市跟郭信良合作，郭信良現在不是也中招了嗎？這裡面大家就能看到，三地今天出事還是民進黨內的派系鬥爭。

廣告 廣告

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天由台北市議員李明賢任主持人，來賓包含資深媒體人黃揚明、資深媒體人羅旺哲，以及歷史哥，當中討論到鍾嘉村被要求高額交保議題。

黃揚明說，三地集團旗下，現在最有名的產業就是乖乖，大家都拿「綠色乖乖」保平安，結果乖乖董事長被起訴求刑18年。此時羅旺哲稱「他變壞壞了」。黃揚明稱，自己三地集團先弄個乖乖放在臉上好不好？很難看。隨後，黃揚明稱，乖乖本來不是三地的，是近年到處去收購，包含綠能事業也是。必須要講，這家企業很大，但為何進到綠能就變這樣，這就來講另個議題。

對於前總統蔡英文日前在臉書發文指出，面對負面衝擊，不分藍綠應強力肅貪，現在正在偵辦中的案件，大多是從她任內就開始調查的個案，若因少數個案讓光電產業遭汙名化，將與全球趨勢背道而馳，因而她建議光電政策修正，「邁向2.0再進化」。黃揚明稱，蔡英文任內，當時高檢署曾經有一個打綠能蟑螂的專案，所以蔡英文那時候就都知道，但結果怎麼抓到的都自己人，尤其英系的，很多都爆發在蔡英文執政的時代。

「妳有什麼臉出來寫這篇文章？」黃揚明稱，而且如果不是為了達成2025非核家園，綠能有必要擴充的又急又快嗎？其實很多都是因為當時的政策導向，上有政策，下面就嗅到搞光電綠能就能賺大錢，就變成一環扣一環，最後整個綠能產業都毀掉，風電連外資都抽掉了，就是因為水太深了。

歷史哥則說，三地集團背後水很深，牽涉到民進黨內部派系問題，在台南市跟郭信良合作，郭信良現在不是也中招了嗎？所以這裡面，可能跟賴清德在台南的利益也不見得一致。主持人李明賢說，鍾嘉村另一案跟郭信良好像也在偵查當中？歷史哥稱，沒錯，這裡面大家就能看到，三地今天出事還是民進黨內的派系鬥爭，再往下延伸，光電利益的水在台南已經變成大水窟，包含正副議長賄選案、88槍案子、光電豪宅、爐渣、地啊，不都是這些？

而對於判2.2億交保，羅旺哲則表示，包含朱國榮、郭哲敏、陳啟昱、林秉文，很多人都棄保潛逃，那鍾嘉村不會跑掉嗎？他是打個問號，雖然三地企業很大，看起來逃跑機率沒那麼高，但就算有電子腳鐐，但要跑也攔不住。



◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

更多FTNN新聞網報導

禁用廚餘恐釀營養午餐新危機？民眾黨揭團膳廚餘無處去 堆放恐影響衛生、食安

前哨戰開打？應曉薇女兒胸別「KP」徽章引關注 吳怡萱：樂見、歡迎加入民眾黨

鄉民監察院／藍白擋1.25兆國防預算？徐巧芯轟不知買啥、何時到貨：賴清德有在急嗎？

