鄉民監察院／台南室內裝修公司標到軍火炸藥！ 謝龍介喊「賴清德99%不認識」必須查明是誰牽線

台南福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元RDX炸藥採購案，引發各界議論，藍營更質疑一間室內裝修公司是否有能力進口軍火、標案是否為量身打造。國民黨立委謝龍介今（16）日在《鋒燦傳媒》政論節目「鄉民監察院」中指出，總統賴清德99%不認識這家業者，但要去查是不是有退役軍人或是民意代表去接觸福麥，把這個標案弄好。

事實上，福麥公司5年前曾捲入「借牌」爭議，包括市府公務員以及投標商一共有4人涉偽造文書遭檢方起訴，但一、二審均獲判無罪。謝龍介在節目中透露，這家公司原先就是做一些園藝小工程，在2014到2016年間，有做一些台南市小型工程，例如公園的兒童遊樂器材等等。

謝龍介也說，經過他的調查，賴清德99%不認識這家業者，他不是賴友友，但可能是「綠友友」，而且從拿到標案的時間來看，去年3月賴清德也還沒上任總統。

謝龍介也說，國防採購沒這麼容易，要有人布局才能進到那個系統，當有人說「過去都是誰誰誰拿到的，要消滅壟斷」，說這句話就是找一個新的要壟斷的啦。謝龍介更分析，福麥公司在去年12月底才完成變更，今年就拿到標案，但總統要介入不會介入這種幾億的，我們是幾兆在花，總統不會做這個。

謝龍介強調，到底誰來促成讓福麥來賺這錢，是官員還是民代？或是跟印度有關係？他舉例，印度向俄羅斯進口原油轉賣賺了很多錢，如果是從印度進口的東西，但來源都是從中國洗產地來的，這樣不就是支持紅色產業鏈？所以他有跟檢調說應該要去找誰。謝龍介也向賴總統喊話，他已經仁至義盡，還幫賴總統說話，但賴應該要去查，如果不查，就會被人家說是賴同意的，怎麼可以不去查？



