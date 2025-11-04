鄉民監察院／吳音寧任台肥董座內幕大曝光！賴清德、蔡英文真的和解了嗎

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

由鋒燦傳媒製作的政論節目「鄉民監察院」最新一集今（4）日上架，內容探討正熱的「吳音寧任台肥董座內幕」、「水庫光電板爭議」、「2026南台灣初選刀刀見骨」議題。

吳音寧任台肥董座內幕大曝光。（圖／鄉民監察院）

本集節目主持人是國民黨台北市議員李明賢，來賓是國民黨台南市立委謝龍介、國民黨台北市議員張斯綱、資深媒體人黃揚明。

李明賢爆料，指他自己和張斯綱當初參選市議員，都是受惠於吳音寧的北農案。張斯綱說，他其實「感謝吳音寧」，當時連財務報表都不會看，如果吳音寧真的上任，對國民黨2026將是大利多，也幫盧秀燕在非洲豬瘟遭指責下轉移焦點。

廣告 廣告

謝龍介分析，賴清德政府挑選吳音寧，不如去請李孟諺當，「這要觀察英賴之間，兩人有沒有和解？吳音寧如果沒有坐上去的話，代表兩人和解還要再談。」

對於2026台南市長選戰，謝龍介說，不管民進黨誰要出來選，他的對手就是賴清德。如果賴清德在台南敗了，未來會面臨什麼災難呢？黨主席一定請辭下台。但是，賴清德會排除2028總統大選時有人挑戰他，所以一定會傾全力回防台南，所以「挑戰台南」就只能鎖定賴清德。

在高雄市長選戰方面，黃揚明分析，民進黨的林岱樺已經悲情到把空戰炒熱，林岱樺還沒舉辦造勢活動之前，在司法打壓下，民調也只落到第二名，如果陳其邁無法在這周內完成整合，綠營四組人馬都這樣選下去，即便沒有人脫黨參選，結果將會慘不忍睹。

更多的精彩內幕與分析，請收看本集「鄉民監察院」。以上主持人與來賓言論，不代表本新聞網立場。

更多FTNN新聞網報導

腐敗超過一般人想像！賴清德應先清乾淨遍體綠色膿瘡 才是真改革

台灣軍購6000億「付錢沒交貨」上國外軍媒！被質疑花大錢卻買上一代戰機

批賴清德「魯莽領導人」遭綠營集體痛批亂寫！作者：台灣認清現實 美不會捨己救台灣

