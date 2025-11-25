鄉民監察院／小橘書變資源回收！鍾沛君批做太爛 黃揚明稱加農民曆就會搶著要

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

有「小橘書」之稱的全民安全指引，陸續在全國普發，內政部長劉世芳日前嗆提供錯誤訊息的人，要嘛是公主病或王子病，「這本小橘書一定比小紅書更有參考性質」，呼籲大家應該先看，再決定要不要丟到垃圾桶，但卻出現民眾直接拿去回收的狀況。台北市議員鍾沛君今（25）日說，不是人民不需要，而是手冊做太爛，資深媒體人黃揚明澤表示，印這個沒問題，但要讓大家知道價值在哪，沒有實質功能那就是浪費，「在後面加個農民曆或雞排兌換券，大家就會搶著要了」。

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天由台北市議員李明賢主持，邀請資深媒體人黃揚明、北市議員鍾沛君、立委葉元之等人擔任來賓，節目中探討「小橘書」爭議。

黃揚明說，劉世芳講小橘書，但小橘書困境是要不要改版，今年九月第一版，現在是第二版，改版改了什麼？就是賴清德上面有簽名。黃揚明說，請問如果有資訊要更動，是不是需要改版，改版是不是要重新印？就是說印這個沒問題，但要大家知道價值在哪，要去說服，而不是發了，大家看沒用就丟去資源回收，這份指引要成為真的是大家碰到狀況時可以用得上，如果只是形式的發手冊，大家都沒有看，那就是大內宣而已，那就沒有實質的功能。

黃揚明說，做這本書花幾千萬，跟普發一萬的幾千億比真的是小錢，但花下去全部進資源回收桶，那就是浪費，「我都覺得在後面加個農民曆或是什麽雞排兌換券，那大家就會搶著要了。」

鍾沛君則說，第二版搞賴清的簽名，結尾還放跨頁玉山彩繪，但小橘書缺了目錄頁，要找什麼資訊還要自己翻。對於當中的資訊，鍾沛君說，我們的小橘書也有介紹廣播，民進黨喊出統一聽官方訊息才能避免資訊戰，「但台澎金馬通訊中斷時是切成七區，如果斷通訊，每個地方要切換的頻道是不一樣的」。鍾沛君說，為何大家會覺得沒用？不是人民不需要，而是這手冊做得太爛了，只有形式，遇到事情無法派上用場。

葉元之則說，這手冊花了六千多萬，但根本沒讓立委審核，直接用二備金花掉了，「印這個手冊有這麼急嗎？為何不能編公務預算？」葉元之說，國防部長顧立雄說一開始編列的預算是要印五千本，結果直接擴充到一千萬本，「那以後政府就這樣搞就好，擴充就用二備金，把二備金亂用？」



