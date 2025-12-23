鄉民監察院／彈劾賴清德不會過也要推 黃揚明揭在野盤算：2026選舉才是重點

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團19日舉行記者會，宣布將針對賴清德總統提出彈劾案。資深媒體人黃揚明今（23）日說，提罷免與彈劾有關鍵差別，一是彈劾沒規定時限，二是彈劾可邀被彈劾人赴立院列席說明，對在野黨來講不是真的要賴來立院，因為賴清德一定不會去，那不去對在野黨正好，你市長時不進議會，總統不進國會，又有相罵本累積，而屆時投票民進黨立委反對，若又要選縣市長的，就可以綁支持某某某就是支持賴清德的布條，如果賴民調還是在40%上下遊走，沒辦法得到過半民意支持，那對在野黨就是個優勢。

黃揚明今天在鋒燦傳媒鄉民監察院節目上說，罷免跟彈劾關鍵差別，罷免是半個月內要表決，彈劾則沒規定時限，為何能安排所謂全國公聽會、全國走透透，因為沒有時限規定，所以提出後可以安排全院委員會議程，當然是在野黨席次能主導議程。

黃揚明說，第二個差別是罷免只能提書面答辯，彈劾就是立院可以邀被彈劾人去立院列席說明，對在野黨來講，不是真的要賴清德來立院，因為賴清德一定不會去，那不去對在野黨正好，「你市長時不進議會，總統不進國會，又有相罵本累積在那」。

黃揚明說，不管如何，彈劾跟罷免其實都不會過，因為要76席才過門檻，最後留下來的紀錄是民進黨誰挺賴清德，反對彈劾的、要去選舉的綠委，2026馬上就會被民眾檢視，在野黨就可以綁支持某某某就是支持賴清德的布條，如果賴清德是受歡迎的總統，那這招沒效，但如果民調還是在40%上下遊走，沒辦法得到過半民意支持，那對在野黨就是個優勢。

而日前5位大法官宣告憲訴法修法過程違反正當程序、內容違反權力分立原則，牴觸憲法，自宣告起失去效力，但有3名未出席評議的大法官提出不同意見書，引發熱議。同樣參與鄉民監察院節目的台北市議員鍾沛君說，大法官缺額，說到底就是政治問題，絕對不是憲法問題，而現在應該要有2/3大法官，就是6位大法官才可以判決。黃揚明則說，賴清德就是不想跟在野黨溝通，賴清德只會在憲政體制內找立法院長韓國瑜，如果賴清德可以找例如說民眾黨主席黃國昌和國民黨主席鄭麗文，共商能不能各退一步，總預算該付委要付委，國防預算該審要審，大法官各黨來推薦，盡快提出，「如果你有這樣的GUTS，不過這就不會是賴清德了」，這總統已經到了瘋狂的程度，接下來台灣的亂、朝野的對立是不會停的，目前看來沒有解方。



