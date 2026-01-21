鄉民監察院／徐欣瑩直指新竹縣長初選「不公正」不做全民調 陳見賢發言人：這就是依黨規、協調結果來執行

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢都有意代表國民黨參選新竹縣長，藍營兩度協調未有共識，確定採取「七成民調、三成黨員投票」機制，徐欣瑩主張採「全民調」不被黨中央採納，徐今（21）日更發文直指這場初選有很多不公平、不公正，連全民調都不被採納。陳見賢辦公室發言人田芮熙今日也親上火線說明，七三制就是依照黨規以及協調結果來執行，且陳見賢在民調數字上急起直追，會推出更多政策讓選民認識。

陳見賢辦公室發言人田芮熙今日也親上火線說明，七三制就是依照黨規以及協調結果來執行，且陳見賢在民調數字上急起直追，會推出更多政策讓選民認識。（圖／鋒燦傳媒）

田芮熙今在《鋒燦傳媒》政論節目「鄉民監察院」中指出，其實陳見賢從政已經20多年，包括擔任代表會主席、再到副議長、議長，最近7年則擔任副縣長，前面民意代表的經驗是發掘問題、後面執政的7年則是解決問題，因此他是最了解鄉親、資歷最完備的候選人。

田芮熙強調，陳見賢還獲得新竹縣13個鄉鎮的民意代表甚至鄉鎮長、村里長的支持，在各級的環環相扣下，期望以最大局的方式來完成提名，也會遵照中央的規則來進行。

針對有民眾反問陳見賢「是誰？」田芮熙坦言，徐欣瑩知名度高，包括選過立委、還選過副總統以及縣長，歷年有許多曝光度及知名度，徐欣瑩是很優秀的立委；而陳見賢是長期經營地方鄉鎮的服務，更服務許多基層鄉親，未來也會持續不斷到基層努力、推出更多政見。

值得關注的是，去年11月首份新竹縣長民調中，綠營竹北市長鄭朝方支持度為42.5%，陳見賢僅有24%；到最近美麗島電子報民調顯示，鄭朝方對上陳見賢支持度分別為38.3%及33.3%，相距僅5%，顯見差距快速拉近。田芮熙解釋，感謝新竹鄉親的支持，陳見賢的進步幅度是候選人中最大的，未來會持續努力，把更多任內的執政成果都讓選民知道。



