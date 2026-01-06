鄉民監察院／急撤兩岸人民關係條例修法提案 黃揚明：林宜瑾有盤算但藍白沒中計

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民進黨立委林宜瑾先前預告將提案修正兩岸人民關係條例，但被爆主動撤案，林宜瑾則稱沒有成案何來撤案。資深媒體人黃揚明今（6）日說，這提案本就做半套，今天只要國民黨不踩剎車，民進黨就會害怕，簡單講，林宜瑾如意算盤就是藍白會在程序委員會擋，擋了就說中共同路人，但藍白這次沒中計，就馬上縮回去，這種嘴砲台獨，根本是金孫變龜孫。

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天討論兩國論法案撤案相關議題，由北市議員李明賢主持，來賓包含資深媒體人黃揚明、台北市議員張斯綱以及新北市議員林金結。

黃揚明說，林宜瑾跟立委蔡易餘先前提的案子不一樣，林宜瑾只提兩岸條例，蔡易餘是提修憲，提憲法增修條文把因應國家統一前刪除，蔡易餘連帶提兩岸條例，但沒有要改國名，只是要把「國家統一前」文字刪除，當時蔡易餘是一讀後7天撤案，至少撐了半個月，而且完成付委，當時撤案就比較複雜，是游錫堃當立法院長的時候，詢問在場委員大家沒意見才撤回，但林宜瑾是還沒進到相關法律程序就抽回去。

黃揚明說，某種程度要肯定蔡易餘，蔡易餘當時還講，雖然自己很堅持，但因為武漢肺炎發生，不要讓大家吵架，還強調是民進黨團總召柯建銘叫他撤的，說柯建銘都願意當黑暗騎士，自己又何妨當個小丑，「林宜瑾自己當了小丑還不認，她寫的那麼義正辭嚴，結果兩天就結束了，兩國撐兩天！」

黃揚明說，這提案本就做半套，連修憲法都沒提，兩岸人民關係條例正式名稱是臺灣地區與大陸地區人民關係條例，授權法源就是憲法增修條文11條，才有兩岸人民關係條例，林宜瑾只修兩岸條例本就是打假球，而且說兩國，「請問兩國是指哪兩國？」然後哪個助理出去說提案是自己寫的，那個助理大概以後都沒人敢用了。

黃揚明酸，反正林宜瑾以後看賴清德也不敢用了，因為她有官司。黃揚明也說，民進黨應該要廢止兩岸人民關係條例，直接改行政院組織法，把陸委會裁撤併入外交部，這樣才符合民進黨的兩國論。而今天只要國民黨不踩剎車，民進黨就會害怕，簡單講，林宜瑾如意算盤就是藍白會在程序委員會擋，擋了就說中共同路人，但藍白這次沒中計，就馬上縮回去，這種嘴砲台獨，根本是金孫變龜孫。

林金結則評論，全世界最想消滅中華民國有兩個政黨，一個是中國共產黨，一個是民進黨，國民黨是從開國來，最支持的就是中華民國。張斯綱則認為，提這案子只想達成一個目的，就是簽這案子激怒北京，讓北京拉高兩岸對立。



