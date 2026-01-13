鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近

[FTNN新聞網]

記者盧逸峰／台北報導

民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取得黨內提名權，立委許智傑以51.9%排第三，立委林岱樺50.5排第四，且均以懸殊差距勝過國民黨參選人柯志恩。國民黨立委葉元之卻直呼這民調結果很詭異，他認為，照常理推斷，民調結果只差不到1%、數字這麼接近很奇怪。

國民黨立委葉元之卻直呼這民調結果很詭異，他認為，照常理推斷，民調結果只差不到1%、數字這麼接近很奇怪。（圖／鋒燦傳媒）

葉元之在《鋒燦傳媒》政論節目「鄉民監察院」中分析，這民調昨天一天內就做完了，而且高達1200份，他以之前自己參與初選的經驗來類比，當時就做了3天才完成；而且很多民眾接到電話是拒答，可能要打到兩三萬通電話才能做完1千份。

葉元之進一步分析，雖然綠營會說是支持者動員、表態率很高，一接到電話就喊自己支持的對象；葉元之反問，如果是賴瑞隆動員的人接到電話，他會說支持賴瑞隆；那如果被問到邱議瑩對柯志恩，要回答誰？應該是回答柯志恩吧，一定是這樣，如果用這策略去推測，為什麼這個民調最後做出來大家都差不多？

葉元之說，每個候選人的支持者一定會有區隔，例如賴的支持者不會回答支持邱；邱的支持者就不會回答支持賴；或者是許智傑的支持者不會說自己支持林岱樺，那為什麼做出來最後都差不多？所以葉元之認為，這麼短就能完成樣本數，而且民調數字只差1%讓他覺得很奇怪。

黃揚明說，綠營因為動員能力很強；而且會做初選的都是優勢選區，更能發揮出支持者的動員能量。（圖／鋒燦傳媒）

資深媒體人黃揚明則分析，這個數字是有點有趣，當然有人會說，國民黨做初選要好幾天，為什麼民進黨都可以很快做完？是因為民進黨民調模式已經行之有年，大家都會動員各自支持者接電話，這個動員能量很強，而且跟一般的民調不同，支持者可以在短期內高度動員。

黃揚明舉例，支持者都會預先規劃這禮拜晚上不要安排活動，支持者通通在家等電話，這就是因為動員能力很強；而且會做初選的都是優勢選區，更能發揮出支持者的動員能量。

黃揚明還分享，以前民進黨初選曾經有人奧步，會有人特地在一個地址，牽了幾十支電話線就為了接電話；還有一種是地方的樁腳會知道這電話是支持誰的，所以會先有人假裝打過去說已經做好民調，讓人接不到真正的民調電話。

