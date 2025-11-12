鄉民監察院／沈伯洋遭中國「分裂國家罪」法辦 他分析「賴卓、美國都不救了」：很快有爆點醜聞出現
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導
民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安局以涉「分裂國家罪」立案調查而身陷危機，賴清德總統也公開聲援呼籲立法院長韓國瑜要維護國會尊嚴，前國民黨立委邱毅今（12）日在《鄉民監察院》政論中直指，包括民進黨、美國都準備拋棄沈，且過去沈伯洋過去接受索羅斯「開放社會基金會」資助，現在也受到美國川普政府的調查；沈伯洋過去在民主黨拜登政府執政時的情報上線，也面臨川普政府的整肅鬥爭，他估計很快會有爆點，沈伯洋父子的相關醜聞將會出現。
邱毅今日在《鄉民監察院》中表示，從中國大陸國台辦再加碼嚴厲批評沈伯洋的態度來看，這件事不可能「雷大雨小」了。中國對沈伯洋已摸清底，正在加大打擊力道。他認為「民進黨看來是要拋棄沈伯洋了」，因為包括行政院長卓榮泰都說，要沈伯洋「不要擔心」、「相信你自己可以解決」、「相信不會影響你的正常生活」，講的都是一堆空話，明顯都在踢皮球。
邱毅也指，總統賴清德的反應更有趣，過去沈伯洋是他的愛將，被欽點擔任不分區立委第一名，現在沈伯洋有難，賴清德卻把球踢給立法院長韓國瑜，要韓國瑜聲援沈伯洋。
邱毅說，沈伯洋好笑的動作是，找了一堆青鳥、黑熊人士拿了手舉牌，說「我們都是沈伯洋」，要把台灣所有立委、人民都拉下水，這幾天看下來就越來越清楚，美國總統川普近日也叫司法部長去查現在頻繁爆發的反川普活動，背後金主黑手是誰，就是美國巨鱷索羅斯父子，是用什麼方式把錢給這些暴力分子，就是用「開放社會基金會」資助，也就是資助沈伯洋的海外金主。
邱毅認為，所以很明顯的，美國也想把沈伯洋一腳踢掉了，因為過去重視沈伯洋的是民主黨的拜登，沈伯洋的情報上線，現在已經被川普政府整肅，所以沈伯洋現在已經是無主的遊魂，無法再與中央聯繫，面對中國大陸的法辦「殺雞儆猴」、美國整肅他背後的金主，還有民進黨的劃清界線，沈伯洋能不緊張害怕嗎？
邱毅說，他好奇沈伯洋有沒有「感覺寒心」，因為看來民進黨是不準備救他了。現在有人勸進沈伯洋選台北市長，更有人說明年APEC在深圳舉行，沈伯洋應代表台灣參加，邱毅表示，聽到這些黃鼠狼拜年不懷好意的說法，讓沈伯洋搞得更怕了，連回答時嘴角都微微顫抖。
邱毅也點出，中國大陸的台獨頑固分子清單𥚃有二十多人，為什麼大陸獨挑中沈伯洋？答案很簡單，因為抓他不但師出有名，還最有把握。
他認為前綠委郭正亮說的沒錯，大陸掌握的犯罪証據一定更多，除了違反《反分裂國家法》，應該還有其他的刑事犯罪，為什麼由重慶公安來負責立案偵查？重慶公安手𥚃握著什麼秘密武器？
