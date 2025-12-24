鄉民監察院／游盈隆接中選會主委有玄機？謝寒冰批看不出想朝野和解 反嗆「覺得是苦差事就不要接」

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

行政院近日公布將提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，游盈隆表態願意接受嚴厲考驗、不會辜負社會與人民期待，他也直言，中選會主委一職是苦差事、跳火坑；他認為這不是爽缺、更不是肥缺，而此項人事也被解讀為是民進黨向在野陣營遞出橄欖枝。資深媒體人謝寒冰卻直言，看不出賴清德想要朝野和解、而且藍綠白對抗局面明年恐怕會更激烈；謝寒冰也質疑游盈隆的一番發言，認為覺得是苦差事可以不要接受不就結了？

廣告 廣告

謝寒冰反問，為什麼一定要找有黨派色彩的人？有這種意識形態這麼強烈的人來當？就不能相對公正客觀一點的人嗎？（圖／鄉民監察院）

謝寒冰在《鋒燦傳媒》政論節目「鄉民監察院」中直言，游盈隆去當中選會主委到底有什麼好處？而且他接受這職務也無法解決現在的憲政困境，賴清德根本沒辦法接受別人的意見，在這情況下，游盈隆就算接任中選會主委，如果跟賴清德意見不合，那還要繼續當嗎？還是請辭？這些都是游盈隆自己去思考。

針對有人解讀，此一人事是民進黨向在野陣營遞出橄欖枝，謝寒冰坦言看不出來、根本不覺得，而且中選會主委為何不能找一位沒有任何黨派色彩的人，以前國民黨都可以這樣做、為什麼民進黨就是做不到？例如蔡英文任內，第一任中選會主委是她學弟、第二任主委就是李進勇，現在游盈隆雖然已經退出民進黨，但他一直都是堅定的綠營支持者、還是獨派。

謝寒冰反問，為什麼一定要找有黨派色彩的人？有這種意識形態這麼強烈的人來當？就不能相對公正客觀一點的人嗎？就是民進黨不願意而已。謝寒冰說，不能說是去找國民黨、民眾黨推薦委員，例如找「柯友友」黃文玲來當就代表釋出誠意，中選會主委就應該找一個無黨派、過去沒有政治發言的人來當，這樣的人很難找嗎？

國民黨立委徐巧芯也說，台灣民意基金會最新的一次民調已經不具參考價值，因為該基金會董事長游盈隆先前已經知道要當中選會主委；徐巧芯透露，大約一個禮拜前各黨團就拿這選舉委員的名單，距離消息公布已經有一小段時間。

國民黨立委徐巧芯也說，台灣民意基金會最新的一次民調已經不具參考價值，因為該基金會董事長游盈隆先前已經知道要當中選會主委。（圖／鋒燦傳媒）

徐巧芯認為，游盈隆過去有些發言她都覺得很公道，例如游曾批評大罷免很荒唐，還批評領導公民團體的聯電創辦人曹興誠政治素養不如大一學生，雖然游盈隆算是綠營人士，但他並不會護航到底；而徐巧芯也同意，中選會主委應該要找更公正的學者，難道這樣的學者專家、專注於選舉研究事務的人都找不到嗎？

徐巧芯舉例，在馬英九任內的中選會主委是劉義周，可能大家比較沒有印象，他是一位非常專精於選舉研究的教授，難道找不到這樣的學者來當中選會主委？

更多精彩政壇內幕及專業分析，請鎖定每週二、每週三播出的「鄉民監察院」！

更多FTNN新聞網報導

挺游盈隆任中選會主委？黃國昌：擔心他被民進黨封殺

行政院提名擔任中選會主委 游盈隆稱已覺悟：不計毀譽接受最嚴厲考驗

中選會正副主委名單曝光 行政院：基於4大原則提出適合人選

