鄉民監察院／【獨家】鄭麗文、柯文哲已建立藍白合溝通管道！再加「鄭黃會」邱毅爆內幕細節

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

由鋒燦傳媒製作的政論節目「鄉民監察院」最新一集今（19）日上架，曝光國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌見面之前，藍白雙方已建構鄭麗文與民眾黨榮譽主席柯文哲的溝通平台。前立委邱毅在節目上爆料細節，指出藍白在哪邊跌倒，就會在哪邊站起來。

獨家爆料！鄭麗文、柯文哲已建立藍白合溝通管道。（圖／鄉民監察院）

本集主持人是媒體人謝寒冰。來賓有國民黨立委葉元之、前立委邱毅、國民黨桃園市議員詹江村。

邱毅透露，2026年的藍白合是非常樂觀的。他爆料，蔡正元在國民黨選完黨主席的18日之後，於20日曾邀請柯文哲夫妻見面吃飯，當時邱毅是作陪。邱毅說，他在出席這場飯局之前，鄭麗文就曾跟他說，希望可以和柯文哲碰個面。當時柯文哲剛交保出來，於是邱毅就用自己的手機，讓鄭麗文與柯文哲通話。柯、鄭雙方大概通話五分鐘，兩人對談氣氛非常熱絡，當時就約了「柯鄭會」。

但是邱毅認為，「柯鄭會」的時間太早了，因為鄭麗文還沒有和民眾黨現任黨主席黃國昌先碰面，邱毅建議柯鄭見面先延後，但是柯鄭雙方當晚就指定民眾黨祕書長周榆修和鄭麗文所指定的人選，雙方已經完成交流平台的建立。

邱毅指出，歷經2024年藍白合的破局與跌倒，這一次大家都是用很有誠意的態度去面對。他建議2026藍白合可以透過三個模式先行合作。第一、諸如澎湖、屏東、台南、高雄、嘉義縣這些地方，民眾黨還沒有合適的首長候選人，藍白雙方就用「聯合政府」模式來談，一起把南台灣光復。第二、嘉義市、宜蘭縣，白營都有優秀人選，國民黨不如讓給白營參選。第三、當雙方都有強棒的縣市，例如新北市，藍白就採行雙方都認可的民調來決定。

2026藍白合的合作機制還有哪些？更多的爆料與細節，請看本集「鄉民監察院」。

