鄉民監察院／王定宇酸陳見賢背景 謝寒冰酸王沒資格：你是兄弟的小弟欸

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨新竹縣長提名之爭，立委徐欣瑩開嗆對手、現任竹縣副縣長陳見賢有黑道背景、是二清管訓流氓，陳見賢辦公室發言人出面澄清是「一清」，民進黨立委王定宇開酸，直呼是「以毒攻毒」嗎？資深媒體人謝寒冰今（4）日說，他們就是希望國民黨內亂、亂成一團，但王定宇根本沒資格說這些話，王定宇是否忘了，當年推倒時任中國海協會副會長張銘清，這件事有位大哥把他叫出來在他胸口捶兩拳，王定宇一聲都不敢吭，「你現在去嘲笑陳見賢可能有兄弟的背景？你是兄弟的小弟欸，王定宇就不要出來丟人現眼」。

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天探討藍營新竹縣長提名議題，主持人王淺秋問王定宇，不管軍購管到新竹去，特定攻擊是不是也有他的政治頃向跟目的？對此，謝寒冰說，王定宇就是希望國民黨內亂，國民黨已經內部開始在彼此鬥，他當然就要挑大，讓你們亂成一團，因為如果民意全部集中在徐欣瑩或陳見賢這邊都不利，就是要誰聲勢好就打一點，誰聲勢差就拉抬他一點，就是在做這種事。

「可是王定宇根本沒資格講這些話！」謝寒冰說，王定宇去嘲笑他不是二清是一清，可是王定宇委員忘了一件事嗎？當初張銘清來，你把人家推倒還死不認，後來這件事是有位大哥把他叫出來，在他胸口捶兩拳，「為什麼？黃大哥是保護你，因為據說當時中國很多黑道要幹掉他了」，黃在王定宇胸口捶兩拳，說就這樣算了，還錄影，「王定宇一聲都不敢吭，你現在去嘲笑陳見賢可能有兄弟的背景，你是兄弟的小弟欸，王定宇就不要出來丟人現眼！」

對於新竹縣選情，國民黨桃園市議員凌濤則說，新竹縣如果掉了就天崩地裂，因為新竹縣長期是國民黨執政，而且楊文科縣長很穩健，理應可以對戰鄭朝方，不管是誰，但現在卻有要退黨的、有要參選到底的、有3月28日三成黨員民調七成，但現在才2月4號，一路砸資源戰到3月28日那有多慘烈？他光想這兩個月有多慘烈，他完全無法想像，「裂痕已經是大峽谷，還要龜裂到3月28日，請問這峽谷合得起來嗎？」來得及嗎，如果鬥成這樣，會不會國民黨優勢變劣勢。



