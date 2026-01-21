鄉民監察院／盧特尼克稱「台灣要取悅川普」 謝寒冰怒嗆「踐踏台灣人尊嚴」：卓榮泰應投書要求美方撤換

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台美關稅談判結果出爐，雙方達成包括台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化台美AI戰略夥伴關係等目標；其中台灣企業將自主投資2500億美元，另政府銀行融資信保支持2500億美元，遭在野黨批評是掏空台灣。資深媒體人謝寒冰更質疑，如果只是信保的話為何要籌組國家隊？他也向閣揆卓榮泰喊話，應要求美方撤換商務部長盧特尼克。

謝寒冰怒轟行政院談判團隊「我們兩千三百萬人尊嚴這樣被踐踏，然後你們連個屁都不敢放」，他要求卓榮泰應立即譴責盧特尼克。（圖／鋒燦傳媒）

盧特尼克指出，目標在川普任內將台灣半導體供應鏈及產能的40%轉移至美國；他更直言，台灣需要取悅川普，而且這5千億美元只是前菜。謝寒冰在《鋒燦傳媒》政論節目「鄉民監察院」中指出，由此可見這次的關稅談判，其實台灣是受盡屈辱；他更批評，盧特尼克的態度就是把台灣當成小丑一樣、為了取悅川普。

謝寒冰怒轟行政院談判團隊「我們兩千三百萬人尊嚴這樣被踐踏，然後你們連個屁都不敢放」，他要求卓榮泰應立即譴責盧特尼克，既然台美是戰略夥伴關係，那戰略夥伴講出這些話，應該立刻投書到外媒，控訴盧特尼克破壞台美之間的關係、是台美之間關係的罪人，要求美方立刻撤換掉他。

針對行政院經貿辦總談判代表楊珍妮稱「產業要根留台灣、布局全球」謝寒冰也說這番話根本沒有基本邏輯，最頭大的就是一旦開放市場，美國低價農產品進來，讓台灣農業如何生存？他舉日本為例，日本以前也是農業大國，而在加入WTO之後傳統農產受到嚴重衝擊，現在只剩下精緻農業有競爭力了。

謝寒冰直言，行政院認為談判談得好棒棒，那請問一下這5千億要不要付？如果這5千億還是一樣台灣要出，那請問一下，未來幾年之內要付出這5千億？台灣付出這麼多錢，還有量能能投入研發、投資自家產業嗎？未來台灣要怎麼進步？這就是在掏空台灣。

謝寒冰反問，如果這只是單純的信保，那為何台灣要組國家隊？且為何日韓談判都沒有要求要信保？他分析，等川普下台後，日韓不用負責；台灣卻因為有政府做擔保，不管未來誰執政都得執行，台灣敢不從嗎？根本是最蠢的談判。



