鄉民監察院／縣市長選舉藍白合有譜了 議員預言首個藍白整合縣市在此「且結果正面」

明年縣市長選舉關鍵將是國民黨、民眾黨陣營是否促成藍白合問題，兩黨究竟在哪個縣市可以達成合作共識，要如何合作，都是政壇關注焦點。台北市議員李明賢今（2）日在《鋒燦傳媒》製播《鄉民監察院》節目中預告，宜蘭將會是藍白首個完成整合的縣市，而且「應該是正面的結果」。

台北市議員李明賢（右）今日在《鋒燦傳媒》製播《鄉民監察院》節目中預告，宜蘭將會是藍白首個完成整合的縣市，而且「應該是正面的結果」。（圖／鄉民監察院）

節目來賓黃揚明說，宜蘭最主要的關鍵還是在藍白合，目前國民黨的縣長林姿妙涉弊遭檢調偵辦，還會有後續，民進黨能對付林姿妙，就能對付所有人，不管是什麼樣的政治人物，只要在地方經營久了，有一些弊端或弊案問題，都會被民進黨拿出來偵辦。

黃揚明說，就他了解藍營為什麼會把吳宗憲這張牌放在宜蘭的用意，是因為可以凸顯司法，不會陷入到對方的烏賊戰。現在國民黨宜蘭縣長林姿妙已經因弊案訴訟被停職了，其他藍營在選舉期間被起訴的、被約談、搜索的，對選情都會受到影響。民進黨要的就是這種形象，所以藍軍除了需要藍白合，還有一個重要因素就是人選，如果派出不對的人選，選戰恐怕也沒有那麼好打。

主持人李明賢在節目中則直接預告「宜蘭會是國民黨藍白第一個完成整合的」。他表示上週錄影時遇到民眾黨的宜蘭縣長可能參選人陳琬惠，她說「關係都不錯」。所以他預測應該是宜蘭將是藍白第一個第一個有結果的縣市，而且這個結果「應該是正面比較好的結果」。

黃揚明也說，目前藍白陣營被司法偵辦的案件，一定還會有人再次被羈押，例如徐春鶯的事情，已經是很久以前的事情，但是被民進黨「養案」，哪天不爽就拿出來辦了。據他的了解，藍營被偵辦罷免連署的案件，到11月都還有人在約談，都還在辦，所以不會停的，也因此郭正亮在提醒，賴清德一定會再動手，例如黃國昌。理論上除了直轄市以外的，國民黨要維持現在的狀態，是有難度的。

李柏毅表示，他認為在野黨的提名過程與決策應該更快一點。就國民黨角度而言，如果現在的縣市首長是要連任的，就毫無疑問直接提名，相信這沒有爭議。第二像是高雄跟台南國民黨已經很明確人選的，也應盡快先提名。接下來到底要不要跟民眾黨來合作，就等民眾黨的態度。他認為國民黨態度要先表現出來，否則例如要參選高雄市長的藍委柯志恩，要用國民黨的候選人身份，還是在野黨的候選人身份，要盡快的給柯志恩一個明確的答案，才能打一場無後顧之憂的選戰。

而在民眾黨方面，李柏毅說，民眾黨要跟國民黨合作的趨勢跟想法毫無疑問。但是民眾黨內部目前到底確定好戰略方向是什麼，他就比較質疑了。因為民眾黨到現在有些縣市首長的人選如張啓楷，到底是要選彰化縣或嘉義市，他不說，所以也不曉得，明年 11 月底就要選舉了，他建議民眾黨盡快把人選排出來，然後來跟國民黨做溝通，還有新竹市高虹安也是，民眾黨要怎麼樣來跟國民黨做合作，應該盡快提出人選。



