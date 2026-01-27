鄉民監察院／蔡英文賀霍諾德貼文比賴清德多3萬讚 羅旺哲：對綠是警訊

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

美國著名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀爬台灣地標台北101，引起話題，不過行政院長卓榮泰發聲祝賀時，卻以「台灣101」稱呼，且總統賴清德發文時也未提及台北市政府的角色，引發議論。資深媒體人羅旺哲認為，前總統蔡英文發文感謝台北101團隊、台北市政府，10萬人點讚，賴清德則稱感謝每位幕後英雄，僅7萬人按讚，這對民進黨來說是個警訊，賴清德及子弟兵郭國文、卓榮泰等，每個人都在討論意識形態的東西，自然就會把中間選民嚇走。

廣告 廣告

霍諾德25日成功徒手攀爬台北101，引起話題，但原本是美事一樁，卻也引爆藍綠口水，卓榮泰發文稱台灣101，甚至網路上也有民進黨支持者質疑為何不辦在高雄85大樓，也有人質疑台北101鳥瞰地面的畫面有許多鐵皮屋頂等，相關議題反而成為霍諾德攀爬完101後繼續延燒的話題。

鋒燦傳媒鄉民監察院節目今天討論此議題，來賓、台北市議員鍾沛君直言，民進黨政治人物腦中打結，台北跟台灣這關他們就過不去了，開始糾結這件事，好像回到20年前陳水扁執政時候，端出各種台灣正名。綠營已經習慣，過去這幾年，尤其他們在高雄執政，一直講說高雄勝過台北方方面面這樣的主旋律，所以這次爬的是台北101不是爬高雄85大樓，第一關就有點不舒服，怎麼不去爬高雄85大樓？

鍾沛君說，接下來卓榮泰就自顧自的，把大樓用民進黨的標準，正名為「台灣101」，鐵粉之前過去吹什麼讓世界看見高雄，那些對綠營執政的溢美之詞，現在趕快改變成讓世界看到台灣。但像民進黨立委王世堅所講，約定俗成大家習慣是怎樣就是怎樣，鍾沛君認為，硬要去蹭去改反而會透露內心脆弱跟荒唐，還有網友去質疑蔣萬安怎沒發文、國民黨公職沒發文，是不是見不得台灣被世界看見的奇妙言論，還有鳥瞰畫面說好多鐵皮屋，說台北比不上高雄進步沒有高雄漂亮，好像這個壯舉，「好像讓世界看到台灣好讚、但讓世界看到台北好爛，這種雙重奇妙效果」。

鍾沛君說，民進黨的支持者被這種偏激言論綁架，扣帽子分敵我的細緻跟腦補層次讓人越來越歎為觀止，連副總統、行政院長都加入這格局，稿自主更名，終究都只是盛事後的一場笑話而已。

來賓、資深媒體人黃揚明則說，賴清德不提台北市政府，也許他根本不知道，我們就跳過，但蔡英文知道，蔡英文是政治人物最早發文的，裡面有特別提到台北市政府的協助，如果所有民進黨政治人物都像蔡英文一樣，就算藍白合，國民黨也回不了執政，因為她的高度出來了，發文可以吸引到中間選民。

羅旺哲則說，蔡英文發文，感謝台北101團隊、台北市政府，10萬人點讚，賴清德稱感謝每位幕後英雄，7萬人按讚，這對民進黨來說是個警訊，為什麼蔡英文發文會比賴總統發文高這麼多，基本上內容大同小異，如果今天是蔡英文選總統，藍白就算合可能機會都很低，因為他可以吸引中間選民，賴清德的子弟兵郭國文、卓榮泰，每個人都在討論意識形態的東西，自然就會把中間選民嚇走。



更多FTNN新聞網報導

自提軍購條例遭批缺戰略構想 民眾黨團：民進黨蓋國防布避監督

賈永婕深夜求援細節曝光！被質疑「多會蹭」 蔣萬安回應101攀登支援始末

霍諾德91分鐘登頂台北101！ 賴清德發聲：讓人很感動

