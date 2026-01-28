鄉民監察院／藍營新竹縣初選爆火花！謝寒冰籲「速戰速決」不要再拖 鄭麗文應親自出馬解決

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

2026地方大選開打，藍營仍有數個縣市參選人未定，包括新竹縣就因為協調破局，現任副縣長陳見賢與立委徐欣瑩將展開初選。資深媒體人謝寒冰今（28）日在鋒燦傳媒政論節目「鄉民監察院」中表示，黨中央要公平公正解決問題，既然訂出「三七制」且雙方都能接受，就應趕快完成初選，他也點名黨主席鄭麗文要親自出馬解決爭端。

謝寒冰說，新竹縣初選現在黑函滿天飛、搞得烏煙瘴氣，還有人提告；他還透露，徐欣瑩已經講了她接受「三七制」，重點是初選要公平公正，謝寒冰呼籲鄭麗文及李乾龍有義務拿出雙方都服氣的方法出來，趕快展開初選，不要再拖了。

謝寒冰說，不要忘了，新竹是台灣重要的科技重鎮，如果新竹都丟了那真的非常慘，國民黨千萬不能被綠營見縫插針，而且現在拖得越久，越容易被對手攻擊。

立委葉元之也說，他自己就是九合一選舉出來的，當時也選過市議員，選舉時市長就是候選人們的母雞，選舉時都是跟市長跟黏在一起的、市長受訪時還要擠他到旁邊。葉元之指出，綠營台南由陳亭妃出線後，居然上演小雞殺母雞的狀況，真的很奇怪、前所未見，他呼籲國民黨一定要團結，內耗就留給民進黨就好。

前立委邱毅也提醒國民黨不要自亂陣腳，執政的新北市、台中市、新竹縣都是水到渠成的事情，搞得那麼緊張幹嘛？越亂越讓綠媒有見縫插針的機會，還會被挑撥離間，對國民黨選情反而不利。

邱毅分析，國民黨支持者比較容易緊張，遇到小事情就緊張得不得了，他提醒，天下本無事，一般人也不用自擾，國民黨要有戰略有定力，了解民進黨內部矛盾之所在，穩住陣腳。



