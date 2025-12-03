鄉民監察院／藍白擋1.25兆國防預算？徐巧芯轟不知買啥、何時到貨：賴清德有在急嗎？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

總統賴清德日前提出1.25兆元國防特別預算案，遭在野黨批評，昨（2）日立法院程序委員會在藍白立委聯手下封殺此案，無法排入5日院會報告事項議程。國民黨立委徐巧芯今（3）日說，究竟1.25兆是要買什麼，一問三不知，而軍購買東西東西要來，這是交易，賴清德有急這件事情嗎？說2027對方有武統的準備，現在要進到2026，編了8年預算，如果2027要武統，東西會到嗎？那算什麼備戰準備？

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天討論1.25兆國防預算議題。來賓、資深媒體人謝寒冰說，1.25兆只給6張紙，根本不像話，在野黨擋剛好而已。而賴清德還講在野黨要走另一條路，接受一個中國的九二共識，他必須講，國民黨沒有什麼接不接受九二共識，那本來就是國民黨提的，忘了這件事嗎？哪有什麼接受？至於另一個在野黨民眾黨，民眾黨何時說要接受九二共識？到底胡扯什麼？

謝寒冰說，而且什麼叫做一個中國的九二共識？謝寒冰痛批賴清德，「你是有毛病不懂中文嗎？九二共識就是一個中國，就這麼簡單」，謝認為賴的衍伸就是一國兩制，就是要讓老共統治，「但全錯，都是賴清德自己腦補的東西，亂講一通」，謝寒冰稱，賴清德還是在煽動歪曲事實要欺騙台灣人，並直言台灣人沒有要坐等別人救，不稀罕美國給什麼國會撥款補助，因為也沒來，重點是花大錢要先到貨。

徐巧芯則說，究竟1.25兆是要買什麼，一問三不知。總統府開了記者會，要問細節要買啥？當初66架F16V都沒有到貨，但再怎麼說，當時新式戰機特別條例，都知道要買什麼，那我們現在要買什麼呢？說要做台灣之盾，那現在要買的系統，能不能跟我們台灣自製的飛彈做嫁接？買下去就綁定台灣未來要用愛國者飛彈這件事，那台灣還有自製的飛彈必要性嗎？用了系統就要繼續買下去。

徐巧芯稱，不是國民黨反對國防預算增加，而是做事情要有限度。而軍購買東西東西要來，這是交易，賴清德有急這件事情嗎？說2027對方有武統的準備，現在要進到2026，編了8年預算，如果2027要武統，東西會到嗎？那算什麼備戰準備？

徐巧芯說，如果賴清德真的在意台灣軍備、兩岸可能會開戰，那軍人待遇條例，警消的年金改革，為何都不執行？軍警消都是戰爭時期最重要的，現在軍人走的走，對這些事情都不在意，扣紅帽子賴清德跑第一。



