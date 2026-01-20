鄉民監察院／鄭麗君談判被捧成英雄 黃揚明諷：不如辦科學園區大遊行、2028選總統

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台美對等關稅談判結束，行政院副院長鄭麗君昨（19）日清晨與代表團返國，行政院長卓榮泰親自到機場接機，總統賴清德作也表示，感謝鄭麗君帶領的團隊，為台灣在變局中爭取最佳競爭位置，這勢必推動台灣更有力量往前邁進。資深媒體人黃揚明今天說，如果政府說鄭麗君談這麼好、這麼棒，也說對科學園區都很棒，不如比照中華棒球隊拿到12強冠軍模式，去各科學園區車隊大遊行、英雄遊行。

鋒燦傳媒鄉民監察院節目，今天討論台美關稅談判結束、鄭麗君「凱旋歸國」相關議題。來賓黃揚明表示，如果政府說鄭麗君談這麼好這麼棒，說對科學園區都很棒，不如比照中華隊拿到12強冠軍模式，去各科學園區車隊大遊行、英雄遊行。

「接機不是英雄嗎？」黃揚明說，棒球隊回來也是接機，接機模式是當英雄看，應該從台北內科一路巡迴到高雄，因為既然對台灣產業這麼棒，應該讓台灣科技業通通體驗到鄭麗君對台灣半導體產業有多大貢獻，說韓國瑟瑟發抖，「既然談得這麼偉大，我支持鄭麗君選總統，2028民進黨不如讓鄭麗君選總統」。

黃揚明說，這次談判，還是要強調，未來十年以後，我們的台積電發展會成為什麼模樣，短期內絕對是台積電制霸全球，可是問題就是當美國很積極要把關鍵技術人力全部移往美國，連產業鏈他都要，他期待的是什麼？

來賓立委葉元之則質疑，我們降5%關稅付出什麼代價？我們付出比日韓還高，而且日本、韓國去美國投資都不是關鍵產業，日本投資主要是電業，韓國是投資造船業，而我們是半導體，是我們的護國神山、經濟火車頭，可以想像若干年後，台積電一半在美國生產供應到全世界，大家可以接受嗎？

葉元之也說，很多問題不是民進黨內宣的那樣，民進黨跟台灣人講的，跟美國商務部長盧特尼克發的新聞又不太一樣，民進黨說不要造謠，沒有到5000億美元，問題是美國商務部發出聲明就是2500億加2500億，而且是至少，代表未來可能超過5000億，雙方講得不一樣。葉元之建議，可以參考日本做法，當初日本說15%關稅不疊加，但美國說是15%疊加，兩邊講得不同，日本去抗議說怎麼講得不一樣，美國後來就修正了，現在美國跟台灣講的有點不一樣，沒看到政府有什麼更正。



