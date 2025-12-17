鄉民監察院／「雖然高虹安是慣老闆」但助理費案不是貪污 名嘴：法律還她公道沒什麼不對

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉詐領助理費案二審宣判，從一審7年4個月的貪污重罪改判為「使公務員登載不實」6個月、可易科罰金18萬，馬上引起綠營質疑高院法官刻意「護航」。名嘴謝寒冰則認為，法官主要依據立院回函認定立委助理加班費「是立委的補貼費用」，因此符合大水庫理論，所以不涉貪污罪。謝寒冰也表態，他覺得高虹安是「慣老闆」，但是一碼歸一碼，不能因此說高虹安是貪污。

「雖然高虹安是慣老闆」但助理非案不是貪污 名嘴：法律還她公道沒什麼不對



謝寒冰在今日《鋒燦》製播的《鄉民監察院》節目中說，當然這次二審大逆轉的判決，各方的解讀不太一樣，但不能說這個法官故意要去維護高虹安，因為維護高虹安的好處是什麼？高虹安能夠給她錢嗎？這個法官冒大不韙去得罪執政黨，救一下高虹安對他有什麼好處？

他認為，法官就是就法論法，最主要的依據就是根據立法院的回函，上面講說其實給立法委員的相關助理的加班費啊，一般就直接視為給立法委員本身的補貼。只要實報實銷，而且立委公務花的錢大於這些，基本上就符合「大水庫理論」，所以就沒有罪。所以也只是判她貪污這一部分無罪。

謝寒冰也強調，很多人都知道他一直不滿意高虹安。因為他覺得高是個慣老闆，然後叫助理還要回捐公積金的，這什麼鬼啦！他最討厭這種慣老闆。可是一碼歸一碼。雖然不認同高虹安這個行為、心態，可是要這樣就去說她貪污，請問她從這件事情上得了什麼利？看不出她得什麼利。

所以謝寒冰總結說，這表示我們制度上的過於苛刻，和檢察官的錙銖必較，把它變成了一個冤案。所以這一次二審的法官算是還給高虹安一個公道。雖然他對高個人的行為還是有所批評，可是至少在法律上，他覺得這沒什麼不對。預收看完整詳細內容請搜尋YT《鄉民監察院》。





